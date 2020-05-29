Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами

Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах
В День российского предпринимательства глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с бурятскими бизнесменами в режиме видеоконференцсвязи. Глава республики ответил на актуальные для бизнесменов вопросы и дал поручения по оказанию им поддержки.
Торжественная церемония награждения предпринимателей, приуроченная к профессиональному празднику, впервые прошла в формате онлайн. Выбирая номинантов, обращали внимание на активную предпринимательскую позицию, сохранение рабочих мест и многое другое.
Всего отобрано 20 предпринимателей в рамках номинаций «Бизнес-старт», «Бизнес на селе», «Бизнес-леди», «Образцовый сервис», «Щедрый бизнес», «Бизнес-онлайн», «Сохраняя традиции» и «Экобизнес».
Предприниматели на онлайн-встрече поделились не только своими успехами, но и проблемами, которые глава Бурятии поручил проработать профильным ведомствам.
За благотворительность в период COVID-19 награждён ИП Гейдаров Халид Латиф Оглы. Он раздавал фрукты пожилым и малообеспеченным людям. Его удостоили номинации «Щедрый бизнес». Бизнесмен продаёт сертифицированные фрукты и овощи производства Тайланд, Азербайджан. В разгар пандемии бизнесмен помогал пожилым людям и малоимущим семьям.
- Я помог больше тысячи семей. И, как говорят, доброта вернётся. И доброта вернулась - мне позвонили из центра «Мой бизнес» и предложили мне помощь для дальнейшего развития, - сказал Халид Гейдаров.
Во время беседы с Алексеем Цыденовым он попросил дать ему участок для бизнеса поближе к центру, поскольку не всем покупателям удобно ездить в единственный павильон на Жердева. Об этом бизнесмену пишут люди в Instagram.
Глава Бурятии поручил администрации Улан-Удэ рассмотреть возможность поддержки предпринимателя.
Номинации «Бизнес-онлайн» удостоили ООО «УУМАРКЕТ» за вывод бизнеса в онлайн: объединение предпринимателей региона на одной витрине.
В региональном маркетплейсе UUmarket можно купить всё от экологических чистых товаров фермеров до мебели, сделанной на заказ, с доставкой в течении 24 часов.
- Наверное, мы одни из немногих, кто сейчас не будет говорить, как у нас все плохо. На самом деле пандемия на нашем бизнесе сказалась положительно, как бы это плохо ни звучало для многих. Но благодаря ей многие узнали о нашем проекте UUMarket, - сказал гендиректор ООО «УУМАРКЕТ» Василий Лисихин.
Работа сервиса устроена таким образом, что производители размещают свой товар в каталоге, на маркетплейсе и получают заказы. При этом всю рутину, рекламу, продажу, доставку, обработку заказов наш маркетплейс берёт на себя.
Предприниматель нацелен на то, чтобы местные бизнесмены стали известны не только в Бурятии, но и за её пределами, чтобы повысить продажи.
- Сейчас мы совместно с российским экспортным центром должны попасть в топ-лист интернет-площадок, на которые будут выделяться деньги именно для размещения товаров местных производителей. И мы сможем за деньги Российской Федерации наших предпринимателей выводить также за рубеж, - сказал Василий Лисихин.
Алексей Цыденов дал поручение минпромторгу Бурятии организовать продвижение этой бурятской интернет-площадки в других регионах: Москве, Иркутске, Чите и других городах.
Также бизнесмены интересовались вопросом снижения ограничений для организаций. Как сообщал «Байкал-Daily», создатель бьюти-магазинов «KIRA» Кира Макарова спросила о сроках полноценного открытия салонов красоты.
Основатель детской школы робототехники и программирования Очиров Тимур – образовательных организаций, владелец кафе «Дзен-пицца» Сергей Мозолин – общепита, управляющий ледовой арены Ice Метр Павел Барнашов – спортивных организаций.
- Роспотребнадзором установлены коэффициенты «заражаемости», запаса коек и количества тестирования. Норматив для первого этапа снижения ограничений - 70 анализов на 100 000 населения. Мы делаем 210. Запас койками - 50%. Мы этот показатель тоже удерживаем. У нас сейчас более 800 какое готово для больных. Единственное, что сейчас у нас выбивается - это коэффициент инфицированных. Чтобы перейти на второй этап он должен быть 0,8, а у нас он, к сожалению, чуть больше единицы. Мы сейчас делаем все, чтобы быстрее его понизить: всем контактным, кто на изоляции, за счёт республики выдаем лекарства. От этого ведь зависит возможность открытия торговых центров, туристических, образовательных, спортивных организаций. Я надеюсь, что до конца мая мы выйдем на коэффициент 0,8, - заявил Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии выслушал личные вопросы бизнесменов. Так, ООО «Армед-03», победитель в номинации «Образцовый сервис», попросили помощь в распечатке инструкции по уходу за ребёнком, в том числе с информацией, что делать с неонатальной желтухой, которая опасна для нервной системы ребёнка.
Глава Бурятии поручил минздраву вопрос распространения инструкций и Центру предпринимательства «Мой бизнес» в рамках распечатки продукции.
Глава Бурятии провёл онлайн-встречу с бизнесменами
Бизнес, Фото:
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