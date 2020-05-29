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В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы

В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы
Бизнес, 
Фото-перекличку памяти поколений можно увидеть в трёх филиалах с 28 мая по 22 июля

В офисах Сбербанка в Улан-Удэ открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (0+). На выставке представлены 45 фотографий и историй о жизни и военных подвигах ветеранов войны.

Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:
«Для нас очень важно помогать сохранять историческую память о Великой Победе. К сожалению, в этом году из-за пандемии ряд запланированных мероприятий как банковских, так и региональных были перенесены на неопределённый срок. Но это не меняет нашего настроя, сейчас мы запускаем разные дистанционные проекты для всех, кто гордится, помнит и чтит своих героев».

В формировании выставки приняли участие работники Байкальского банка Сбербанка – внуки и правнуки фронтовиков. Каждое фото взято из семейного архива, сопровождается историей военного пути участника войны. Фото-перекличка памяти поколений стала продолжением идеи «Бессмертного полка». В банке решили в год 75-летия Великой Победы не ограничиваться датой празднования 9 мая, продолжить исторический экскурс на более длительное время.

Клиенты Сбербанка в Бурятии могут увидеть экспозицию в филиалах с 28 мая по 22 июля 2020 года, по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15в; ул. Смолина, 52; ул. Гагарина, 25.

Напомним, что до 5 июня 2020 г. Байкальским банком ПАО Сбербанк также проводится приём работ на конкурс детского рисунка «Внуки Победы» (6+). К участию приглашаются дети 6-14 лет. Творческую фантазию ребятам предложено проявить в любой технике рисования. Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса: https://внукипобеды.рф/.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки Улан-Удэ выставка Великая Отечественная 75 лет Победы
 
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