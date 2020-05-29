В Улан-Удэ Сбербанк открыл фотовыставку о воинах Великой Победы

Фото-перекличку памяти поколений можно увидеть в трёх филиалах с 28 мая по 22 июля



В офисах Сбербанка в Улан-Удэ открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (0+). На выставке представлены 45 фотографий и историй о жизни и военных подвигах ветеранов войны.



Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«Для нас очень важно помогать сохранять историческую память о Великой Победе. К сожалению, в этом году из-за пандемии ряд запланированных мероприятий как банковских, так и региональных были перенесены на неопределённый срок. Но это не меняет нашего настроя, сейчас мы запускаем разные дистанционные проекты для всех, кто гордится, помнит и чтит своих героев».



В формировании выставки приняли участие работники Байкальского банка Сбербанка – внуки и правнуки фронтовиков. Каждое фото взято из семейного архива, сопровождается историей военного пути участника войны. Фото-перекличка памяти поколений стала продолжением идеи «Бессмертного полка». В банке решили в год 75-летия Великой Победы не ограничиваться датой празднования 9 мая, продолжить исторический экскурс на более длительное время.



Клиенты Сбербанка в Бурятии могут увидеть экспозицию в филиалах с 28 мая по 22 июля 2020 года, по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15в; ул. Смолина, 52; ул. Гагарина, 25.



Напомним, что до 5 июня 2020 г. Байкальским банком ПАО Сбербанк также проводится приём работ на конкурс детского рисунка «Внуки Победы» (6+). К участию приглашаются дети 6-14 лет. Творческую фантазию ребятам предложено проявить в любой технике рисования. Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса: https://внукипобеды.рф/.



Справка



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