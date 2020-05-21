Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров









В целях недопущения массовых увольнений, невыплаты заработной платы, нарушений требований охраны труда прокуроры выдают предостережения руководителям предприятий.



- Органами прокуратуры республики особое внимание уделяется вопросам противодействия неформальной занятости. Основной гарантией соблюдения трудовых прав работника является заключение трудового договора. В этом случае работник пользуется защитой, предоставленной Трудовым кодексом РФ. Если трудовой договор официально не оформлялся, взыскать заработную плату, возместить ущерб от трудового увечья, защитить другие трудовые права представляется затруднительным, - поясняют в пресс-службе прокуратуры.



Как сообщал «Байкал-Daily», первый крытый в стране лукодром в Улан-Удэ строят с июля 2019 года на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей. Его площадь будет 4,9 тыс кв метров. На линии огня одновременно смогут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. У лучников будет возможность круглый год практиковать навыки стрельбы на длинные дистанции – до 70 метров.



В конце апреля, когда строительство посетил глава Бурятии Алексей Цыденова, серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова



Всего по результатам надзорных мероприятий в 2020 году заключены трудовые договоры с 311 работниками.В целях недопущения массовых увольнений, невыплаты заработной платы, нарушений требований охраны труда прокуроры выдают предостережения руководителям предприятий.- Органами прокуратуры республики особое внимание уделяется вопросам противодействия неформальной занятости. Основной гарантией соблюдения трудовых прав работника является заключение трудового договора. В этом случае работник пользуется защитой, предоставленной Трудовым кодексом РФ. Если трудовой договор официально не оформлялся, взыскать заработную плату, возместить ущерб от трудового увечья, защитить другие трудовые права представляется затруднительным, - поясняют в пресс-службе прокуратуры.Как сообщал «Байкал-Daily», первый крытый в стране лукодром в Улан-Удэ строят с июля 2019 года на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей. Его площадь будет 4,9 тыс кв метров. На линии огня одновременно смогут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. У лучников будет возможность круглый год практиковать навыки стрельбы на длинные дистанции – до 70 метров.В конце апреля, когда строительство посетил глава Бурятии Алексей Цыденова, серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова обещала научить его стрелять из лука

В Улан-Удэ на строительстве регионального центра по стрельбе из лука выявили работников, с которыми не были заключены трудовые договоры. Нарушения выявила прокуратура Октябрьского района города.- В деятельности хозяйствующего общества, осуществляющего строительство регионального центра по стрельбе из лука вскрыты факты незаконного привлечения к трудовой деятельности. По представлению прокурора района заключено 50 трудовых договоров с работниками, - сообщила прокуратуры Бурятии.В Бурятии усилен надзор за соблюдением трудового законодательства в период действия ограничительных мер из-за коронавируса, уточнили в прокуратуре.Прокурорскими проверками выявлены случаи уклонения от заключения с работниками трудовых договоров в организациях торговли, строительства, лесопереработки.