Главу Бурятии научат стрелять из лука





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИНСПОРТ РБ (@minsportrb) 20 Апр 2020 в 9:59 PDT



Как сообщал «Байкал-Daily», Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии COVID-19 МОК совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта приняли решение перенести Игры на 2021 год. По поводу переноса игр Инна Степанова высказалась в марте,



Сегодня представители федерации стрельбы из лука сообщили, что перенос Олимпиады им «только на руку». В сентябре спортсмены должны начать заниматься в новом лукодроме, а в следующем июне могут принять участие в играх.



Как сообщал «Байкал-Daily», деньги на строительство лукодрома республики удалось получить благодаря национальной программе «Спорт – норма жизни». Общая стоимость объекта составила 220 миллионов рублей. Сдать в эксплуатацию спортивное сооружение



Техническая готовность лукодрома на сегодняшний день составляет 80%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Современный спортивный комплекс для лучников занимает площадь 4,9 тыс кв метров. На территории лукодрома выделяются зона отдыха, хозяйственная площадка, стоянка для автомобилей, в том числе для маломобильных людей.



На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. У лучников будет возможность круглый год практиковать навыки стрельбы на длинные дистанции – до 70 метров, независимо от сезона.



Тренерский состав планирует организовать работу центра в 8 смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.

Как сообщал «Байкал-Daily», Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии COVID-19 МОК совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта приняли решение перенести Игры на 2021 год. По поводу переноса игр Инна Степанова высказалась в марте, назвав решение благоразумным Сегодня представители федерации стрельбы из лука сообщили, что перенос Олимпиады им «только на руку». В сентябре спортсмены должны начать заниматься в новом лукодроме, а в следующем июне могут принять участие в играх.Как сообщал «Байкал-Daily», деньги на строительство лукодрома республики удалось получить благодаря национальной программе «Спорт – норма жизни». Общая стоимость объекта составила 220 миллионов рублей. Сдать в эксплуатацию спортивное сооружение обещают уже в сентябре Техническая готовность лукодрома на сегодняшний день составляет 80%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Современный спортивный комплекс для лучников занимает площадь 4,9 тыс кв метров. На территории лукодрома выделяются зона отдыха, хозяйственная площадка, стоянка для автомобилей, в том числе для маломобильных людей.На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. У лучников будет возможность круглый год практиковать навыки стрельбы на длинные дистанции – до 70 метров, независимо от сезона.Тренерский состав планирует организовать работу центра в 8 смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.

Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 Инна Степанова поблагодарила всех причастных к строительству первого в России крытого лукодрома - Регионального центра по стрельбе из лука. Сегодня здесь побывал глава Бурятии Алексей Цыденов.Во время посещения Инна Степанова также пообещала научить главу стрелять из лука. Он сам у неё поинтересовался, сможет ли она провести для него пару тренировок, что бурятская лучница без сомнений ответила: «Да, обязательно научим».