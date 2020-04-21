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Главу Бурятии научат стрелять из лука

Главу Бурятии научат стрелять из лука
Власть, 
Инна Степанова проведёт для Алексея Цыденова пару тренировок

Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 Инна Степанова поблагодарила всех причастных к строительству первого в России крытого лукодрома - Регионального центра по стрельбе из лука. Сегодня здесь побывал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Во время посещения Инна Степанова также пообещала научить главу стрелять из лука. Он сам у неё поинтересовался, сможет ли она провести для него пару тренировок, что бурятская лучница без сомнений ответила: «Да, обязательно научим». 



Как сообщал «Байкал-Daily», Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии COVID-19 МОК совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта приняли решение перенести Игры на 2021 год. По поводу переноса игр Инна Степанова высказалась в марте, назвав решение благоразумным

Сегодня представители федерации стрельбы из лука сообщили, что перенос Олимпиады им «только на руку». В сентябре спортсмены должны начать заниматься в новом лукодроме, а в следующем июне могут принять участие в играх.

Как сообщал «Байкал-Daily», деньги на строительство лукодрома республики удалось получить благодаря национальной программе «Спорт – норма жизни». Общая стоимость объекта составила 220 миллионов рублей. Сдать в эксплуатацию спортивное сооружение обещают уже в сентябре.

Техническая готовность лукодрома на сегодняшний день составляет 80%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Современный спортивный комплекс для лучников занимает площадь 4,9 тыс кв метров. На территории лукодрома выделяются зона отдыха, хозяйственная площадка, стоянка для автомобилей, в том числе для маломобильных людей.

На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. У лучников будет возможность круглый год практиковать навыки стрельбы на длинные дистанции – до 70 метров, независимо от сезона.

Тренерский состав планирует организовать работу центра в 8 смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.
глава Бурятии стрельба из лука Инна Степанова
 
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