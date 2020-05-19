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Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»

Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Бизнес,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В них заморожены до 1 августа цены на 48 товаров первой необходимости

В Иркутской области около 500 торговых объектов принимают участие в проекте «Цена зафиксирована». Социальную акцию проводят уже в 23 муниципальных образованиях региона: Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Зима, Саянск, Свирск, Тайшет, Тулун, Черемхово, Шелеховский, Аларский, Братский, Иркутский, Нукутский, Слюдянский, Заларинский, Усольский, Нижнеилимский, Черемховский, Чунский и Эхирит-Булагатский районы. Об этом сегодня, 19 мая, рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

Задача проекта – сохранение социальной стабильности в условиях снижения денежных доходов населения. Акция была запущена в конце апреля. Идея о её проведении возникла в результате обсуждения ценовой ситуации в регионе на совещании руководителей крупнейших торговых сетей и товаропроизводителей, которое провел исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. В ходе мероприятия было принято решение зафиксировать оптово-отпускные, а также розничные цены на ряд товаров первой необходимости до 1 августа 2020 года.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, в рамках инициативы 11 товаропроизводителей области выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию. Реализуют социальный проект пять торговых сетей и фирменные магазины девяти товаропроизводителей. Зафиксированы цены на 48 наиболее востребованных населением продовольственных товаров. В акции они выделены специальным ценником «Цена зафиксирована», что существенно упрощает их поиск.
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