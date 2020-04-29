В торговых сетях Иркутской области стартовал проект «Цена зафиксирована»

Магазины зафиксировали цены на 48 самых популярных товаров



В торговых сетях Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована». Акция направлена на поддержку покупательской способности населения в период снижения их доходов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Реализация проекта «Цена зафиксирована» - это общая работа всех участников продовольственного рынка региона, направленная на определённый результат: сохранение социальной стабильности. Товары, цены на которые фиксированы, являются самыми популярными и востребованными среди покупателей, – отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



В рамках инициативы товаропроизводители и торговые сети зафиксировали цены на 48 товаров, большинство из которых продукты питания.



– Каждый товаропроизводитель самостоятельно определил для себя перечень таких товаров и цену на них, исходя из своих возможностей. Так, в фирменных магазинах производителей может быть от одного до пяти наименований производимой продукции, а в торговых сетях их может быть порядка 30, – сообщила руководитель потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.



Проектом предусмотрено установление фиксированной цены до 1 августа 2020 года на различные виды товаров, таких как хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, масло сливочное, яйца куриные, продукция переработки, соль, мука, макаронные изделия, йогурты, чай, кофе, соки. Найти эти товары на полках можно будет по специальным ценникам «Цена зафиксирована».



К реализации социального проекта уже приступили пять торговых сетей: «Слата», «Багира», «Экономия», «Командор», «Удача» и фирменные магазины восьми товаропроизводителей. Всего около 300 торговых объектов в 14 муниципальных образованиях Иркутской области. Ведутся переговоры ещё с тремя торговыми сетями и тремя производителями продовольственных товаров. Проект открытый и до 1 августа присоединиться к нему могут и другие участники продовольственного рынка.



Социальная акция будет проходить параллельно с ежедневным мониторингом ценовой ситуации в торговых сетях и магазинах.

