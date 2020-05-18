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В пригороде Улан-Удэ строители дороги нарушили экосистему реки

В пригороде Улан-Удэ строители дороги нарушили экосистему реки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Бурятии по требованию природоохранного прокурора прекращено негативное влияние на реку Иволга

В Иволгинском районе идёт капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Нижняя Иволга – Аэропорт». Как сообщал «Байкал-Daily», стоимость работ - 81,8 млн рублей.

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что подрядная организация в нарушение проектной документации оборудовала временную автомобильную переправу через реку Иволга.

- В результате данных действий изменено русло реки. Это угрожало загрязнением водного объекта и негативно влияло на экологический баланс водоёма, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Для устранения нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования. Заказчика - МБУ «Иволга» - потребовали организовать надлежащий контроль за исполнением контракта. Подрядная организация понуждена к восстановлению природной среды.

- Во исполнение актов прокурора работы в русле реки прекращены, незаконно установленная автомобильная переправа демонтирована. Принимаются меры к выпуску молоди сазана и хариуса для поддержания нарушенной экосистемы, - уточнили в природоохранной прокуратуре.

Кроме того, подрядную организацию решили привлечь к административной ответственности по статьям 8.4 (нарушение законодательства об экологической экспертизе) и 8.48 (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания) Кодекса об административных правонарушениях. Материалы находятся на рассмотрении Забайкальского управления Росприроднадзора и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

река природохранная прокуратура
 
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