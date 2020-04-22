Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн

Дорогу от Нижней Иволги до Аэропорта ремонтируют
В Иволгинском районе Бурятии ремонтируют участок дороги «Нижняя Иволга - Аэропорт» (до городской черты) общей протяжённостью 2,648 км.
- 27 мая 2019 года с подрядной организацией ООО «Универсальная строительная компания» был заключен муниципальный контракт (двухгодичный) на сумму 81,8 млн рублей. Срок выполнения работ до 1 октября 2020 года, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В настоящий момент обустроено земляное полотно прослойки из гранита. Установлены устройства освещения, барьерные ограждения, проведены укрепительные работы на трубе. На участке работают 15 человек и четыре единицы техники. По объекту выполнено около 56 процентов ремонтных работ.
Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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