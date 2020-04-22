 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Апреля

21 Апреля

Популярное

Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн

Два километра дороги в пригороде Улан-Удэ обошлись в 81 млн
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Дорогу от Нижней Иволги до Аэропорта ремонтируют

В Иволгинском районе Бурятии ремонтируют участок дороги «Нижняя Иволга - Аэропорт» (до городской черты) общей протяжённостью 2,648 км.

- 27 мая 2019 года с подрядной организацией ООО «Универсальная строительная компания» был заключен муниципальный контракт (двухгодичный) на сумму 81,8 млн рублей. Срок выполнения работ до 1 октября 2020 года, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

В настоящий момент обустроено земляное полотно прослойки из гранита. Установлены устройства освещения, барьерные ограждения, проведены укрепительные работы на трубе. На участке работают 15 человек и четыре единицы техники. По объекту выполнено около 56 процентов ремонтных работ.

Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
дорожный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Промышленность Бурятии росла до коронавируса
Промышленность Бурятии росла до коронавируса
Экономика, 22.04.2020
Рост отдельных видов производств был в два раза
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
Экономика, 22.04.2020
В Бурятстате озвучили количество строительных машин
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27 миллионов
Экономика, 22.04.2020
Большая часть приходится на строительные предприятия
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Через Бурятию в Монголию отправили 348 тонн польской свинины
Экономика, 21.04.2020
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Вклад туризма в экономику Бурятии составил 1%
Экономика, 21.04.2020
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Экономика, 21.04.2020
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
Экономика, 20.04.2020
Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе
Прирост населения Бурятии оказался минимальным
Прирост населения Бурятии оказался минимальным
Экономика, 20.04.2020
За три года население республики увеличилось всего на 0,2%
В Бурятии китайских строителей заменят местные жители
В Бурятии китайских строителей заменят местные жители
Экономика, 19.04.2020
Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
Экономика, 17.04.2020
Строительство обещают завершить к началу нового учебного года
В Бурятии женщины получают на 26% меньше мужчин
В Бурятии женщины получают на 26% меньше мужчин
Экономика, 16.04.2020
Бурятстат озвучил любопытные данные о средней зарплате
В Улан-Удэ приступили к ремонту дорог
В Улан-Удэ приступили к ремонту дорог
Экономика, 15.04.2020
На ремонт в этом году потратят 700 миллионов
В Бурятии более 3 тысяч человек встали на учёт по безработице
В Бурятии более 3 тысяч человек встали на учёт по безработице
Экономика, 15.04.2020
Жители Бурятии воспользовались порталом «Работа в России»
Реконструкция главной библиотеки Бурятии идёт полным ходом
Реконструкция главной библиотеки Бурятии идёт полным ходом
Экономика, 15.04.2020
На реконструкцию Национальной библиотеки выделено более полумиллиарда рублей

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^