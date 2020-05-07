Также здесь продавали выпивку в запрещённое время
Сотрудники полиции Читы в результате неоднократных проверок выявили продажу алкоголя без соответствующей лицензии в магазине-баре в центре города.
Только в апреле полицейские 14 раз проверили торговую точку. Каждый раз были выявлены нарушения административного законодательства, связанные с правилами розничной продажи алкоголя. По всем фактам составлены протоколы и направлены для рассмотрения в суд.
Кроме того, в начале апреля в отношении владельца возбуждено два уголовных дела за оформление магазина на подставное лицо. Это было сделано для избежания ответственности за нарушения «антиалкогольного» закона.
29 апреля уголовные дела направлены в суд с обвинительным заключением.
Тем не менее, владелец бизнеса продолжил незаконную деятельность и продавал алкоголь в запрещённое время, не имея лицензии.
4 мая в отношении владельца магазина возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.
Сотрудники полиции провели обыски в торговой точке и помещениях, принадлежащих предпринимателю. Из незаконного оборота изъято около 100 литров различной алкогольной продукции, в том числе элитной.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите магазин-бар торговал алкоголем без лицензии
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