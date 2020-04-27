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В Улан-Удэ запретили торговлю мобильниками и планшетами

В Улан-Удэ запретили торговлю мобильниками и планшетами
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В Бурятии принята очередная мера по борьбе с коронавирусом

Новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в связи с решением главы Бурятии Алексеем Цыденовым.

В том числе введены ограничения и приостановлена деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, занимающихся специализированной розничной торговлей мобильными телефонами и планшетами. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

При этом могут продолжать работать специализированные объекты розничной торговли, в которых ведётся только абонентское обслуживание (заключение договоров на оказание услуг связи, замену сим-карт, прием платежей, смена тарифного плана).

Как сообщал «Байкал-Daily», также с 28 апреля в Улан-Удэ, Эрхирике и Нижних Тальцах вновь закрываются недавно открытые парикмахерские и строительные магазины. Ужесточение мер связано со вспышкой коронавируса в городской больнице №4. Меры профилактики усилены в микрорайонах Загорск, Восточный, Авиазавод.
коронавирус
 
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