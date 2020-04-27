В Улан-Удэ и пригороде завтра закроются парикмахерские и строймагазины

Парикмахерские в Бурятии, а также строительные магазины снова закрывают. Сегодня им ещё можно работать, с 28 апреля они должны закрыться.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава республики Алексей Цыденов в связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за «вспыхнувшего очага» в городской больнице №4 принял решение отложить планируемое ослабление ограничений для предприятий. А также вернуть жёсткие ограничительные меры в Улан-Удэ и приграничном Заиграевском районе.
Соответствующие изменения в указ были подписаны вчера, вступают они в силу 28 апреля.
- Принято решение о приостановлении оказания парикмахерских услуг на территории Улан-Удэ, села Эрхирик и посёлка Нижние Тальцы Заиграевского района как территории, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Также на территориях Улан-Удэ, села Эрхирик, посёлка Нижние Тальцы Заиграевского района приостановлена деятельность организаций розничной и оптовой торговли, реализующих строительные и отделочные материалы, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В режим самоизоляции по-прежнему разрешено работать аптекам, салонам сотовой связи (заключение договоров на оказание услуг связи, замена сим-карт, приём платежей, смена тарифного плана), магазинам, продающим продукты, зоотовары, а также магазинам, реализующим непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 2 к указу главы. Также разрешена продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
Разрешили работать парикмахерским сравнительно недавно - 18 апреля. Предприятиям было нужно предоставить сведения на интернет-портал «Работающая Бурятия», а также соблюдать все требования при обслуживании клиентов.
До этого парикмахерские находились в простое. Была даже создана петиция к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой разрешить работу индустрии красоты. Здесь отмечалось, что салонам красоты иначе грозит разорение. Авторы петиции предлагали разрешить работу парикмахерских, салонов красоты, барбершопов и эстетических центров красоты, где это представляет возможным с учётом максимальных требований безопасности.