В Бурятии стройфирмы обязали создать условия для изоляции

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Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся» Бизнес, Как обстоят дела на крупнейшем предприятии Бурятии, как оно переживает пандемию коронавируса, и, наконец, с какими показателями вступило в 2020 год, подробно рассказал директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков