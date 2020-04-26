В Бурятии стройфирмы обязали создать условия для изоляции

В указ главы Бурятии о мерах борьбы с коронавирусом внесены изменения
В указ главы Бурятии Алексея Цыденова о защите населения в связи с коронавирусом, внесены изменения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Организации, строящие объекты в рамках государственных контрактов, обязали обеспечить условия для изоляции по месту работы своих сотрудников. Это касается как привлечённых из других регионов, так и проживающих в республике.
В том числе строительные фирмы должны организовать своим работникам питание, обеспечить их предметами первой необходимости, медицинским наблюдением, создать условия для проживания вблизи объекта строительства на весь срок пребывания в период действия режима повышенной готовности.
Людей, прибывших в Бурятию в связи с исполнением трудовых или служебных обязанностей (в том числе военной службы), обязали сообщать на горячую линию минздрава республики сведения о себе, целях и сроках пребывания.
Напомним, граждане, проживающие в Бурятии или прибывающие в республику из-за границы или с территории других регионов, обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 дней. В случае, если человек живёт в общежитии или с людьми из группы риска и др., прибывших отправляют в обсерватор.
В связи с тем, что рост числа больных связан с приезжающими в республику, на въездах в республики организованы посты. Ими занимаются МВД, МЧС, Роспотребнадзор, минздрав при содействии органов местного самоуправления.
В Бурятии посты выборочного контроля движения транспортных средств и их пассажиров установлены, в том числе, в районах, граничащих с другими регионами: Баунтовском, Джидинском, Закаменском, Кабанском, Окинском и Тункинском.
Мобильные бригады проверяют соблюдение водителями и пассажирами ограничительных мероприятий. Сотрудники передают данные санитарным врачам, в том числе для предписаний о самоизоляции.
Также указом главы Бурятии от 24 апреля введён запрет на все виды весенней охоты на период действия ограничительных мер.
Ограничения не распространяются на охоту в целях:
• регулирования численности охотничьих животных,
• осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности
• обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
• охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом.
В Бурятии стройфирмы обязали создать условия для изоляции
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