Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения
Байкальская транспортная прокуратура встала на защиту трудовых прав работников санатория-профилактория «Подлеморье» в городе Северобайкальск и Северобайкальского центра культуры Дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».
Должности работников в этих организациях подлежали сокращению в апреле 2020 года.
- Руководителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений трудового законодательства, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Руководителям разъяснено, что в случае увольнения работников в связи с сокращением штата в период распространения короновирусной инфекции, они будут привлечены к административной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичные предостережения бизнесу активно раздаёт и прокуратура Бурятии.
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
Бизнес, Фото:
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