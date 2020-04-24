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В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД

В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения

Байкальская транспортная прокуратура встала на защиту трудовых прав работников санатория-профилактория «Подлеморье» в городе Северобайкальск и Северобайкальского центра культуры Дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».

Должности работников в этих организациях подлежали сокращению в апреле 2020 года.

- Руководителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений трудового законодательства, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Руководителям разъяснено, что в случае увольнения работников в связи с сокращением штата в период распространения короновирусной инфекции, они будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичные предостережения бизнесу активно раздаёт и прокуратура Бурятии.


Байкальская транспортная прокуратура увольнение коронавирус
 
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