Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%



Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марину Григорьеву.



- Если финансовые возможности у туристов останутся, а турбазам разрешат открыться в июне, но границы РФ еще не откроются и туроператоры не будут работать, то общий поток на 50-60% будет ниже, - сказала Григорьева.



По её словам, этим летом байкальский турбизнес ориентируется только на внутренний туризм. По её мнению, у жителей Иркутской области будет спрос на остров Ольхон, где раньше было сложно найти свободные места на турбазах из-за большого потока иностранных туристов, поэтому туристы из области отдыхали преимущественно на материковой части.



Предполагается, что ещё сложнее будет следующая зима, потому что резкое снижение турпотока не даст заработать столько, чтобы хватило на содержание турбаз в низкий зимний сезон. Она отметила, что государству сейчас важно не допустить усиления теневого туристического рынка, уточняет ТАСС.







