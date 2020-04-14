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В Бурятии расширят список пострадавших от коронавируса отраслей

В Бурятии расширят список пострадавших от коронавируса отраслей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Министр экономики Бурятии прокомментировала «четвёртый пакет» поддержки экономики

На днях в Бурятии был утверждён «четвёртый пакет» республиканских мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова сегодня подробнее рассказала о принятом «пакете».

- План верстается ежедневно, мы его дополняем и расширяем. В части налогового регулирования принято решение о введении на территории республики спецрежима по самозанятым. Вторая мера - муниципальные образования должны на своём уровне принять проекты решений своих депутатов по снижению ставки по ЕНВД. Мы её рекомендуем сократить на 50% - это с 15% до 7,5%. У нас недополученные доходы составят 135-155 миллионов рублей, что очень весомо для предпринимателей – рассказала Екатерина Кочетова.

Также принято решение об уменьшении стоимости патента на 90% и докапитализации фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на предоставление льготных займов предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей.

- Мы направили свою потребность на уровень Российской Федерации, для того, чтобы потом уже принимать какие-то управленческие решения, - пояснила министр.

По её словам, сейчас разрабатывается методика субсидирования перевозчиков, производится расчёт - будет ли субсидироваться месяц (как ранее планировалось) или два месяца. Также принято решение о сохранении субсидирования частных детских садов.

Екатерина Кочетова также сообщила, что на уровне республики вскоре будет утверждён дополнительный перечень наиболее пострадавших отраслей. Предполагается, что в перечень войдёт розничная и оптовая торговля непродовольственными товарами, операции с недвижимым имуществом и строительная отрасль.

- Экономический эффект от «четвёртого» пакета: от снижения ставки по ЕНВД - 155 млн рублей для бизнеса, по патентной системе - 22 млн, что касается докапитализации фонда – 100 млн за счёт республиканского бюджета, кроме этого, сверху к этой сумме прибавится поступление 33 млн рублей из федерального бюджета, - подвела итог Екатерина Кочетова.

Помимо этого, министр экономики коротко прокомментировала возможность работы салонов красоты во время пандемии. Напомним, ранее предприниматели обращались к главе Бурятии с просьбой открыть парикмахерские, салоны красоты и барбершопы. 

- Салоны красоты у нас не могут работать, потому что это прямой контакт мастера с клиентом, сейчас мы не даём работать салонам красоты, - сказала Кочетова.



По данным на 14 апреля, в Бурятии уже 92 случая заражения коронавирусом
коронавирус предприниматели
 
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