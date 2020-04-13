Бизнесмену объявлено предостережение
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии индивидуальный предприниматель нарушал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Установлено, что бизнесмен продаёт продукты в районе. На него не распространяется действие указа президента страны о принятых мерах в связи с распространением коронавируса.
- Предприниматель не принял достаточных мер к обеспечению масочного режима в организации, приобретению дезинфицирующих средств для обработки рук работников, - сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.
Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Как как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 30 апреля действует режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.
В Бурятии в продуктовом магазине не обеспечили работников масками
Бизнес, Фото:
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