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В Бурятии в продуктовом магазине не обеспечили работников масками

В Бурятии в продуктовом магазине не обеспечили работников масками
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бизнесмену объявлено предостережение

Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии индивидуальный предприниматель нарушал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Установлено, что бизнесмен продаёт продукты в районе. На него не распространяется действие указа президента страны о принятых мерах в связи с распространением коронавируса.

- Предприниматель не принял достаточных мер к обеспечению масочного режима в организации, приобретению дезинфицирующих средств для обработки рук работников, - сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Как как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 30 апреля действует режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.
коронавирус прокуратура
 
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