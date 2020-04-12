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В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов

В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов
Бизнес, 
Недостоверная информация распространилась в Сети

Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев опроверг ложную информацию, распространяемую в соцсетях и мессенджерах. В пересылаемом сообщении говорилось, что предприятием, которые вошли в расширенный список указа главы, можно не проходить регистрацию на портале «Работающая Бурятия». Авторы фейка аргументировали это тем, что якобы такое решение принято из-за жалоб.

Алексей Фишев опубликовал достоверные данные о портале. На сегодня утверждено  3800 заявок, 39 630 жителям разрешено работать. 4 631 заявок рассматривается, 1877 заявок отказано. Регистрация продолжается. (http://rabota.govrb.ru/ ).

Главное условие работы - строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил. Также пресс-секретарь процитировал руководителя региона о необходимости соблюдения санитарных норм.

«От вас, как от руководителей, зависит здоровье и жизнь ваших работников и ваших клиентов. Я уже не говорю о вас самих и ваших близких. Если все вы будете соблюдать правила, то ситуация не будет ухудшаться и мы сможем ещё быстрее и в большем объёме снимать ограничения. И вся наша республика быстрее вернётся к нормальной жизни. Но если вы расслабитесь и безответственно отнесётесь, то подставите всех. При существенном росте заразившихся будем вынуждены ужесточить ограничения. А тех, у кого найдём нарушение, и кто не будет соблюдать правила, под которые подписался, помимо штрафов ждёт аннулирование заявки и отзовем согласования на работу до момента полной ликвидации вируса в республике». 

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❎Ложную информацию 👆 распространяют в соц.сетях и мессенджерах. Достоверная информация👇 🗂Данные по регистрации на портале "Работающая Бурятия" 3800 заявок утверждено 39630 жителям разрешено работать 4631 заявок рассматривается 1877 заявок отказано Регистрация продолжается http://rabota.govrb.ru/ ☝️Главное условие работы строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил. Напомним👇 О жесткой ответственности и последствих нарушения правил, предпринимателей предупредил Алексей Цыденов. 💬"От вас, как от руководителей, зависит здоровье и жизнь ваших работников и ваших клиентов. Я уже не говорю о вас самих и ваших близких. Если все вы будете соблюдать правила, то ситуация не будет ухудшаться и мы сможем еще быстрее и в большем объёме снимать ограничения. И вся наша республика быстрее вернется к нормальной жизни. Но если вы расслабитесь и безответственно отнесетесь, то подставите всех. При существенном росте заразившихся будем вынуждены ужесточить ограничения. А тех у кого найдем нарушение и кто не будет соблюдать правила, под которые подписался, помимо штрафов ждет аннулирование заявки и отзовем согласования на работу до момента полной ликвидации вируса в республике."

Публикация от Алексей Фишев (@fishev.a)



Как сообщал «Байкал-Daily», для борьбы с коронавирусом президент Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом. Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции также до конца апреля, однако существенно расширил сферы и отрасли предприятий, которым можно восстановить работу.
коронавирус
 
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