В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов





Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев опроверг ложную информацию, распространяемую в соцсетях и мессенджерах. В пересылаемом сообщении говорилось, что предприятием, которые вошли в расширенный список указа главы, можно не проходить регистрацию на портале «Работающая Бурятия». Авторы фейка аргументировали это тем, что якобы такое решение принято из-за жалоб.Алексей Фишев опубликовал достоверные данные о портале. На сегодня утверждено 3800 заявок, 39 630 жителям разрешено работать. 4 631 заявок рассматривается, 1877 заявок отказано. Регистрация продолжается. (Главное условие работы - строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил. Также пресс-секретарь процитировал руководителя региона о необходимости соблюдения санитарных норм.«От вас, как от руководителей, зависит здоровье и жизнь ваших работников и ваших клиентов. Я уже не говорю о вас самих и ваших близких. Если все вы будете соблюдать правила, то ситуация не будет ухудшаться и мы сможем ещё быстрее и в большем объёме снимать ограничения. И вся наша республика быстрее вернётся к нормальной жизни. Но если вы расслабитесь и безответственно отнесётесь, то подставите всех. При существенном росте заразившихся будем вынуждены ужесточить ограничения. А тех, у кого найдём нарушение, и кто не будет соблюдать правила, под которые подписался, помимо штрафов ждёт аннулирование заявки и отзовем согласования на работу до момента полной ликвидации вируса в республике».