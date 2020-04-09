 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Апреля

08 Апреля

Популярное

Вадим Бредний: «Надо помочь людям реальным делом»

Бизнес, 
Сегодня стартовала социальная акция в региональной розничной сети «Титан»

Известный бизнесмен Вадим Бредний, проходящий сейчас лечение в республиканской инфекционной больнице, инициировал новую благотворительную акцию. Во всех магазинах сети магазинов «Титан» начата реализация имбиря, стоимость которого теперь составляет 279 рублей за килограмм.

- Имбирь полезен для повышения иммунитета, этот товар сегодня пользуются повышенным спросом, и цены на него взлетели – как в рознице, так и у оптовиков, - пояснил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», на начало текущего месяца закупочная цена имбиря превысила 600 рублей, а с учётом транспортных и прочих затрат стоимость в рознице составила около 800 рублей. Ажиотажный спрос и временные сложности с поставками спровоцировали рост цен на некоторые продукты во многих регионах.

- Я распорядился, чтобы имбирь в «Титане» продавался без наценки, по самой низкой цене. Считаю, что грех наживаться на людской беде. Я сам прохожу через болезнь, это страшно, и никому такого не пожелаю. Поэтому надо помочь людям реальным делом, - сообщил Вадим Бредний.

Акция продлится до 24 апреля.
имбирь здоровье социальная акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов: «Задача – сохранить бизнес»
Алексей Цыденов: «Задача – сохранить бизнес»
Бизнес, 09.04.2020
Глава Бурятии прокомментировал обращение Путина
В Бурятии деревья заказника пустили на дрова
В Бурятии деревья заказника пустили на дрова
Бизнес, 09.04.2020
Лесопользователь заплатит почти 900 тысяч рублей за ущерб животному миру
В Бурятии охотничье хозяйство заставили поменять название
В Бурятии охотничье хозяйство заставили поменять название
Бизнес, 09.04.2020
В названии организации было слово «ассоциация», которое могло ввести в заблуждение
Олег Дерипаска подарил «скорые» медикам Иркутской области
Олег Дерипаска подарил «скорые» медикам Иркутской области
Бизнес, 09.04.2020
Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете
Предприниматель из Улан-Удэ развозит продукты нуждающимся
Предприниматель из Улан-Удэ развозит продукты нуждающимся
Бизнес, 09.04.2020
Он призывает «вместе победить этот несчастный коронавирус»
В Бурятии подумают о платных тестированиях на коронавирус
В Бурятии подумают о платных тестированиях на коронавирус
Бизнес, 08.04.2020
Пока в республике нет такой возможности
На портале «Работающая Бурятия» наплыв бизнесменов
На портале «Работающая Бурятия» наплыв бизнесменов
Бизнес, 08.04.2020
Заявки подали почти три тысячи организаций, желающих работать
Жительница Бурятии отсудила почти 130 тысяч за потоп в квартире
Жительница Бурятии отсудила почти 130 тысяч за потоп в квартире
Бизнес, 08.04.2020
Квартиру затопило во время капремонта крыши многоквартирного дома
Банки начнут выдавать бизнесу «нулевые» кредиты на выплаты зарплат
Банки начнут выдавать бизнесу «нулевые» кредиты на выплаты зарплат
Бизнес, 08.04.2020
Средства смогут получить компании из числа отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
В Улан-Удэ работали цветочные магазины, несмотря на запрет
В Улан-Удэ работали цветочные магазины, несмотря на запрет
Бизнес, 08.04.2020
В городе прошёл очередной рейд по торговым точкам
Специалисты ТГК-14 проводят обработку дежурного транспорта
Специалисты ТГК-14 проводят обработку дежурного транспорта
Бизнес, 07.04.2020
Сотрудники ПАО «ТГК-14» работают по особому графику в период общероссийской самоизоляции.
Магазинам «Спортмастер» в Бурятии грозит временное закрытие
Магазинам «Спортмастер» в Бурятии грозит временное закрытие
Бизнес, 07.04.2020
По данным федеральных СМИ, другим сетям было предложено трудоустроить сотрудников «Спортсмастера»
Работодателей Бурятии обязали устроить комнату приёма пищи
Работодателей Бурятии обязали устроить комнату приёма пищи
Бизнес, 07.04.2020
Озвучены правила работы предприятий в режиме изоляции
В Бурятии заработал портал для регистрации предприятий
В Бурятии заработал портал для регистрации предприятий
Бизнес, 07.04.2020
Портал «Работающая Бурятия», открытия которого ждали ещё вчера, заработал

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^