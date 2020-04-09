Вадим Бредний: «Надо помочь людям реальным делом»

Сегодня стартовала социальная акция в региональной розничной сети «Титан»



Известный бизнесмен Вадим Бредний, проходящий сейчас лечение в республиканской инфекционной больнице, инициировал новую благотворительную акцию. Во всех магазинах сети магазинов «Титан» начата реализация имбиря, стоимость которого теперь составляет 279 рублей за килограмм.



- Имбирь полезен для повышения иммунитета, этот товар сегодня пользуются повышенным спросом, и цены на него взлетели – как в рознице, так и у оптовиков, - пояснил он.



Как сообщал «Байкал-Daily», на начало текущего месяца закупочная цена имбиря превысила 600 рублей, а с учётом транспортных и прочих затрат стоимость в рознице составила около 800 рублей. Ажиотажный спрос и временные сложности с поставками спровоцировали рост цен на некоторые продукты во многих регионах.



- Я распорядился, чтобы имбирь в «Титане» продавался без наценки, по самой низкой цене. Считаю, что грех наживаться на людской беде. Я сам прохожу через болезнь, это страшно, и никому такого не пожелаю. Поэтому надо помочь людям реальным делом, - сообщил Вадим Бредний.



Акция продлится до 24 апреля.

