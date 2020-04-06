В противном случае работники могут быть оштрафованы
В Бурятии расширенный список предприятий, которым разрешено работать в период самоограничений, начнёт действовать после согласования списка организаций с отраслевыми министерствами. Об этом сообщили в правительстве республики.
Расширенный список начнет действовать только после того, как будет внесён на портал «Работающая Бурятия», а затем утверждён профильными министерствами.
Портал начнет работать в понедельник после обеда.
Работники предприятий должны иметь внутренний корпоративный приказ о том, что предприятие имеет возможность работать и внесено на портал «Работающая Бурятия». В противном случае, могут быть оштрафованы.
Предприятиям, которые не попадали под режим самоизоляции и продолжали работу с 28 марта по 5 апреля, разрешено работать с 6 апреля в прежнем режиме, не дожидаясь утверждения на портале «Работающая Бурятия».
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые смогут трудиться с 6 апреля.
Работающие в изоляцию предприятия Бурятии должны пройти согласование
Бизнес, Фото:
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