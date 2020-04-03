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В Улан-Удэ пивнушки придумали, как обойти запрет на работу

В Улан-Удэ пивнушки придумали, как обойти запрет на работу
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии вновь выявили работающие магазины, торгующие пивом и сигаретами

«Байкал-Daily» уже сообщал о работающих в столице Бурятии пивных барах, которые должны закрыться по указу главы.

Сегодня в администрации Улан-Удэ вновь сообщили о выявленных нелегально работающих точках.

- Мобильные группы вышли в очередной рейд по Железнодорожному району для проверки соблюдения указа главы Бурятии. Несколько нарушителей, выявленных накануне, закрылись. Но есть и те, кто до сих пор продолжает работу, - сообщили в мэрии.

В их числе - магазины, торгующие пивом, сигаретами, а также занимающиеся скупкой вещей, автосервис и др. Для того, чтобы как-то обойти запрет большинство из них обустроили у себя полки с продовольственными или непродовольственными товарами первой необходимости. Однако, как пояснили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ, это не является основанием для продолжения работы. Вправе работать только магазины, специализирующиеся на продаже продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости.

Информация обо всех нарушителях передана в МВД по Бурятии для принятия соответствующих мер.
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