Негосударственные учреждения предоставят аппараты ИВЛ, лаборатории и кадры
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 1 апреля провел встречу с представителями негосударственных медицинских организаций региона.
- Это вынужденная и необходимая мера. Все профильные службы и ведомства, включая медицинские организации, сейчас работают в режиме повышенной готовности. Сегодня нам нужно понять, какой кадровый и ресурсный потенциал есть у частных и ведомственных медицинских организаций, - сказал Игорь Кобзев.
Руководители негосударственных медицинских организаций сообщили о своих возможностях, в частности, предоставлении лабораторных услуг, медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких для тех, кто заражен коронавирусом, коечного фонда для остальных больных, которые нуждаются в срочной помощи. Самый главный ресурс, который готова предоставить частная медицина системе здравоохранения региона, - кадровый.
- Все понимают важность этого вопроса. Ситуация сегодня непростая, и мы будем решать проблемы сообща. Основная наша задача – минимизация распространения коронавируса, - отметил врио губернатора.
Минздрав региона находится на постоянной связи с негосударственными медицинскими организациями. Перечень помощи, которую они готовы предоставить, будет сформирован в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на сегодняшний день зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Частная медицина Иркутской области поможет в борьбе с коронавирусом
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