Ещё у двух человек есть подозрение на коронавирус
По состоянию на 2 апреля, в Иркутской области официально подтверждены семь случаев коронавируса. Число больных за сутки выросло на четыре человека.
Пациенты получают все необходимое лечение.
Ещёу двух человек выявлен сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор», сообщает пресс-служба правительства региона.
- Население и медработники Иркутской области должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Масками, защитными костюмами, средствами дезинфекции и другими товарами, которые производятся на территории нашего региона, - сказал Игорь Кобзев. - Если такое производство не налажено, нужно максимально оперативно решить этот вопрос, увеличить объемы, организовать бесперебойные поставки.
В Иркутской области работают 15 предприятий - производителей средств индивидуальной защиты, в том числе в сфере ГУФСИН. Они выпускают 11 270 масок в день. Производственные мощности предприятий позволяют увеличить объемы производства до 92 850 масок в день.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 2 апреля в Бурятии зарегистрировано уже 30 случаев заражения коронавирусом, среди больных есть дети.
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
Происшествия, Фото:
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