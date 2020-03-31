Регоператор заявил о близкой к критической финансовой ситуации
Региональный оператор по обращению с ТКО в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» обратился к жителям Бурятии с просьбой оплачивать услугу по вывозу мусора дистанционно. Компания заявила, что терпит многомиллионные убытки, а финансовая ситуация предприятия близка к критической.
- Из-за временного закрытия всех офисов оплаты для профилактики коронавируса, значительно снизились поступления оплаты услуг регоператора. Сегодня социально важное предприятие терпит многомиллионные убытки, - сообщают в пресс-службе регоператора.
«Экоальянс» попросил жителей республики оплачивать услугу дистанционно.
- «Экоальянс» сейчас не может остановить свою работу. Но без преувеличения можно сказать, что финансовая ситуация предприятия близка к критической, - подчеркнули в компании.
Кроме того, из-за закрытия магазинов запчастей у компании нет возможности оперативно отремонтировать спецтехнику. Поэтому «ЭкоАльянс» предупредил, что в графиках вывоза ТКО могут быть нарушения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.
Сейчас работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия – торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, заводы и прочие – закрыты.
В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса
Бизнес, Фото:
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