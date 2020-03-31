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В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса

В Бурятии «ЭкоАльянс» заявил о крупных убытках из-за коронавируса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Регоператор заявил о близкой к критической финансовой ситуации

Региональный оператор по обращению с ТКО в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» обратился к жителям Бурятии с просьбой оплачивать услугу по вывозу мусора дистанционно. Компания заявила, что терпит многомиллионные убытки, а финансовая ситуация предприятия близка к критической.

- Из-за временного закрытия всех офисов оплаты для профилактики коронавируса, значительно снизились поступления оплаты услуг регоператора. Сегодня социально важное предприятие терпит многомиллионные убытки, - сообщают в пресс-службе регоператора.

«Экоальянс» попросил жителей республики оплачивать услугу дистанционно.

- «Экоальянс» сейчас не может остановить свою работу. Но без преувеличения можно сказать, что финансовая ситуация предприятия близка к критической, - подчеркнули в компании.

Кроме того, из-за закрытия магазинов запчастей у компании нет возможности оперативно отремонтировать спецтехнику. Поэтому «ЭкоАльянс» предупредил, что в графиках вывоза ТКО могут быть нарушения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.

Сейчас работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия – торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, заводы и прочие – закрыты. 
коронавирус оставайтесь_дома региональный оператор по ТКО
 
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