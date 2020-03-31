Медучреждения построят в Братске, Тайшете и Шелехове
Иркутскую область с частным визитом посетил российский промышленник Олег Дерипаска. С руководитем региона Игорем Кобзевым они обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемые в регионе.
Благодаря финансовому участию Олега Дерипаски в самое ближайшее время начнется строительство трёх специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове.
Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость – до ста мест.
- Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекцией.
В Иркутской области Олег Дерипаска построит три стационара для борьбы с коронавирусом
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 31.03.2020
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию
Улан-удэнцы жалуются, что вынуждены «работать взаперти»
В прошлом году ущерб животному миру составил почти 6 миллионов рублей
Куриные тушки и свинина хранились без документов
38 сотрудников восстановили свои трудовые права
Маски для улан-удэнцев доставят самолётом из Москвы
Бизнес, 29.03.2020
На автобусных и трамвайных маршрутах оптимизируют количество транспорта
С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки
Помощь окажут инвесторы и компании, которые работают на территории ДФО
О том, как изменились цены, рассказал замминистра промышленности Бурятии
Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность
Бизнес, 25.03.2020
Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники
Законопроект о снижении налоговой нагрузки внёс глава Бурятии
В отношении организаций возбуждены административные производства
Начался приём заявок