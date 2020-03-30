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В Бурятии не все выполняют указ президента о нерабочей неделе

В Бурятии не все выполняют указ президента о нерабочей неделе
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Улан-удэнцы жалуются, что вынуждены «работать взаперти»

В аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило более 110 сообщений о нарушении прав граждан, связанных с выходной неделей.

- Наиболее актуальными остаются жалобы на работодателей, которые не отпускают трудовой коллектив на нерабочую неделю. Так, сигналы поступили на следующие организации: ТЦ «Вегос-М», Банк Авангард, оптово-розничный центр по ул. Лимонова (ИП Волков), ТЦ «Макси Смит» (ул. Бабушкина, 34), ООО «Эйс Таргет», Мегатекс Трейдинг (проспект Автомобилистов, 1 строение 3), СТО «Восточный», ООО АП «Новости», БСМП (сантехники, электрики), ТЦ «Форум (проводятся ремонтные работы для открытия KFC), ТСЖ Багульник, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

В том числе сотрудники некоторых организаций сообщили, что работают взаперти, а меры о сокращении контактности работодателем игнорируются.

- Аналогичные заявления поступили от работников ИП Волков, где дверь открывают клиентам по договоренности. Работники ТЦ «Макси Смит» сообщили, что пройти к ним можно не с парадного входа. Повторно обратились работники ООО «Мастер Барс» и сообщили, что принимают заказы и обслуживают клиентов, но «для вида дверь закрыта», - уточнили в аппарате Юлии Жамбаловой.

Крайнюю озабоченность у уполномоченного вызвали обращения граждан предпенсионного возраста, не освобождённые от работы. Все обращения находятся на контроле Юлии Жамбаловой.

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и призвал граждан в целях безопасности побыть дома. Мера должна помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции по стране.

В республике издан указ главы Бурятии об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. Закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия - торговые центры, рестораны, парикмахерские, заводы и прочие - закрыты.

В Бурятии на 30 марта зарегистрировано уже 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Четверо заболевших находятся в отделении реанимации, о том, как проходит лечение, сегодня рассказал Вадим Бредний
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