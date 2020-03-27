Два крупных отеля Улан-Удэ закрываются на карантин

«Моем, убираем, дезинфицируем и уходим по домам», - сообщила Дарима Матханова
Отели «Байкал Плаза» и «Улан-Удэ Парк-отель» (бывший «Гэсэр»), а также находящиеся внутри них два ресторана, закрывают на карантин. Об этом сообщила их владелица Дарима Матханова на своей странице в Facebook.
- В связи с чрезвычайными обстоятельствами, а они чрезвычайные, мы в нашей компании предприняли ряд мер. После аэропорта гости нашего любимого города Улан-Удэ приезжают в наши отели. Поэтому рассказываю, что предпринимаем. Закрываем, к сожалению, «Улан-Удэ Парк-отель» и ресторан «Вояж». Закрываем отель «Байкал Плаза», ресторан «Тэнгис». Совсем, полностью, не работаем. Моем, убираем, дезинфицируем и уходим по домам. Впервые в истории отелей такое, наверное. Строго-настрого запрещено всем нашим коллегам покидать дом и их домочадцам. Для этого собрали списки совместно проживающих. Что они обязуются сидеть сами и никуда не выпускать домашних. Тех, кто вынужден работать в эти дни, будем возить на своих машинах на работу и с работы. Никаких маршруток и трамваев, - рассказывает она в соцсети.
Также Дарима Матханова отмечает, что они шьют маски, дезинфицируют все помещения, развешивают инструкции по соблюдению гигиены.
- Собрали списки работников, получающих меньше 30 тысяч рублей на руки в месяц. Добавили к ним матерей-одиночек, многодетных. Закупаем для них НЗ (гречка, рис, лапша, чай, масло, тушёнка и прочее). Сложили в одном кабинете на случай, если подушка безопасности иссякнет у кого-то из наших работников. Дай бог, чтобы не пригодилось. Будем выдавать, если продлится карантин. Лично я не намерена выходить из дома, как минимум, месяц, - продолжает она.
Предпринимательница пишет, что старейшая в городе гостиница «Бурятия» будет работать. В том числе здесь проживают пилоты и стюардессы авиакомпаний.
Арендаторам рекомендовали ограничить доступ в свои кабинеты. Всех их клиентов и посетителей пускают только по предварительным спискам.
- Пожалуйста, придётся потерпеть. Мы вас любим и ценим, но никого лишних не допускаем в помещения. На входе проверяем температуру тела входящих. Есть такие приборы у нас. И потом дезинфекция, дезинфекция и ещё раз дезинфекция. Сидим дома, только так мы спасём себя и свои семьи. Паника должна быть разумной, здравой и организованной. Все действия согласованы и продуманы, - заключает Дарима Матханова.
Как сообщал «Байкал-Daily», владелица «Байкал Плазы» купила гостиницу «Гэсэр» за 160 миллионов в 2017 году, гостиница была вскоре переименована в «Улан-Удэ парк-отель».
Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 марта по 5 апреля в Улан-Удэ закрываются все торговые центры и рестораны.
В Бурятии выявлено два официально подтверждённых случая коронавируса. Ещё у пяти человек положительный результат дала только первая проба, анализы отправлены в Новосибирск.
Два крупных отеля Улан-Удэ закрываются на карантин
Бизнес, Фото:
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