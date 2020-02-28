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Первым резидентом ТОСЭР в Тулуне стал переработчик дикоросов

Первым резидентом ТОСЭР в Тулуне стал переработчик дикоросов
Бизнес, 
В проект планируют вложить почти 18 млн рублей

ООО «Кедр» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тулун». Соответствующая запись была внесена в реестр минэкономразвития России 27 февраля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Компания предлагает проект по расширению действующего производства по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов. В рамках инвестиционного проекта предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов.

По информации ООО «Кедр», объём капитальных вложений в проект составит 17,9 млн рублей. В результате реализации проекта планируется создать 10 новых рабочих мест.

Справка:

Основной задачей ТОСЭР является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Особый правовой режим ведения бизнеса предусматривает предоставление налоговых льгот юридическим лицам. Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;
- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;
- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;
- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;
- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).




ТОСЭР инвестиционные проекты
 
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