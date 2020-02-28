Первым резидентом ТОСЭР в Тулуне стал переработчик дикоросов

В проект планируют вложить почти 18 млн рублей



ООО «Кедр» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тулун». Соответствующая запись была внесена в реестр минэкономразвития России 27 февраля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Компания предлагает проект по расширению действующего производства по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов. В рамках инвестиционного проекта предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов.



По информации ООО «Кедр», объём капитальных вложений в проект составит 17,9 млн рублей. В результате реализации проекта планируется создать 10 новых рабочих мест.



Справка:



Основной задачей ТОСЭР является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.



Особый правовой режим ведения бизнеса предусматривает предоставление налоговых льгот юридическим лицам. Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:



- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).









