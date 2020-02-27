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Улан-Удэ и Владивосток свяжет прямой авиарейс

Улан-Удэ и Владивосток свяжет прямой авиарейс
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Время в пути составит чуть более четырёх часов

Вскоре из Улан-Удэ можно напрямую добраться до Владивостока. В мае появится новое авиасообщение, связывающее столицы Бурятии и Дальнего Востока. Об этом в Facebook сообщил коммерческий директора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- С 17 мая открыты продажи прямого рейса Улан-Удэ - Владивосток! Авиакомпания «Ангара», так держать! – написал Дмитрий Гармаев.

Время в пути составит чуть более четырёх часов.


Ранее до Владивостока из Улан-Удэ можно было добраться только с длительными пересадками. Время в пути могло превышать 20 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году появился прямой рейс Улан-Удэ- Красноярск. Длительность перелёта составляет 1 час 40 минут.
авиаперевозки
 
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