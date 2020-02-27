Улан-Удэ и Владивосток свяжет прямой авиарейс

Время в пути составит чуть более четырёх часов
Вскоре из Улан-Удэ можно напрямую добраться до Владивостока. В мае появится новое авиасообщение, связывающее столицы Бурятии и Дальнего Востока. Об этом в Facebook сообщил коммерческий директора аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- С 17 мая открыты продажи прямого рейса Улан-Удэ - Владивосток! Авиакомпания «Ангара», так держать! – написал Дмитрий Гармаев.
Время в пути составит чуть более четырёх часов.
Ранее до Владивостока из Улан-Удэ можно было добраться только с длительными пересадками. Время в пути могло превышать 20 часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году появился прямой рейс Улан-Удэ- Красноярск
. Длительность перелёта составляет 1 час 40 минут.
Время в пути составит чуть более четырёх часов
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