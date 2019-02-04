Состоялся первый прямой рейс «Улан-Удэ – Красноярск»

Длительность перелёта составила 1 час 40 минут



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии открылся прямой рейс из Улан-Удэ в Красноярск. 3 февраля авиакомпания «Ангара» совершила первый прямой авиарейс Красноярск - Улан-Удэ – Красноярск, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара». Рейс выполнялся на самолёте Ан-148-100Е. Длительность полёта в одну сторону составила 1 час 40 минут.



Перелёты по маршруту Улан-Удэ – Красноярск и обратно будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 7 110 рублей. Также рейсы Красноярск - Улан-Удэ - Красноярск подлежат субсидированию Росавиацией.



- Приобрести билеты по субсидируемому тарифу может любой желающий, независимо от возраста, - сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара».



