Длительность перелёта составила 1 час 40 минут
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии открылся прямой рейс из Улан-Удэ в Красноярск. 3 февраля авиакомпания «Ангара» совершила первый прямой авиарейс Красноярск - Улан-Удэ – Красноярск, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара». Рейс выполнялся на самолёте Ан-148-100Е. Длительность полёта в одну сторону составила 1 час 40 минут.
Перелёты по маршруту Улан-Удэ – Красноярск и обратно будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 7 110 рублей. Также рейсы Красноярск - Улан-Удэ - Красноярск подлежат субсидированию Росавиацией.
- Приобрести билеты по субсидируемому тарифу может любой желающий, независимо от возраста, - сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара».
Состоялся первый прямой рейс «Улан-Удэ – Красноярск»
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