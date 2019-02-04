Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Февраля

03 Февраля

Популярное

Состоялся первый прямой рейс «Улан-Удэ – Красноярск»

Состоялся первый прямой рейс «Улан-Удэ – Красноярск»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Длительность перелёта составила 1 час 40 минут

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии открылся прямой рейс из Улан-Удэ в Красноярск. 3 февраля авиакомпания «Ангара» совершила первый прямой авиарейс Красноярск - Улан-Удэ – Красноярск, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара». Рейс выполнялся на самолёте Ан-148-100Е. Длительность полёта в одну сторону составила 1 час 40 минут.

Перелёты по маршруту Улан-Удэ – Красноярск и обратно будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 7 110 рублей. Также рейсы Красноярск - Улан-Удэ - Красноярск подлежат субсидированию Росавиацией.

- Приобрести билеты по субсидируемому тарифу может любой желающий, независимо от возраста, - сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара».

авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Состоялся первый прямой рейс «Улан-Удэ – Красноярск»
Состоялся первый прямой рейс «Улан-Удэ – Красноярск»
Экономика, 04.02.2019
Длительность перелёта составила 1 час 40 минут
В бурятском селе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
В бурятском селе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
Экономика, 04.02.2019
Строительство пункта обошлось в 4 миллиона 383 тысячи рублей
Курятину из Бурятии планируют поставлять в Китай
Курятину из Бурятии планируют поставлять в Китай
Экономика, 04.02.2019
Птицефабрику построят в Селенгинске
Бурятия получит в 2019 году «дальневосточные» 3 млрд
Бурятия получит в 2019 году «дальневосточные» 3 млрд
Экономика, 02.02.2019
По словам Юрия Трутнева, он провёл в Бурятии «жёсткие разговоры»
В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще
В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще
Экономика, 01.02.2019
В розничных магазинах продукты будут располагаться на разных полках
Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты
Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты
Экономика, 01.02.2019
На совещании звучали крупные проекты – от теплиц до горнолыжного комплекса
4 города Бурятии претендуют на 80 млн рублей на благоустройство
4 города Бурятии претендуют на 80 млн рублей на благоустройство
Экономика, 01.02.2019
Они участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству города
20 женщин обратились за выплатой на третьего ребёнка в Забайкалье
20 женщин обратились за выплатой на третьего ребёнка в Забайкалье
Экономика, 01.02.2019
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка
В Бурятии отремонтировали более 100 км федеральных трасс
В Бурятии отремонтировали более 100 км федеральных трасс
Экономика, 01.02.2019
В эксплуатацию за год сдали 13 объектов
В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга
В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга
Экономика, 01.02.2019
Работники МП «Жилищник» получили задолженность по заработной плате
89 тысяч льготников Бурятии получат прибавку
89 тысяч льготников Бурятии получат прибавку
Экономика, 31.01.2019
На 4,3% проиндексируют денежную выплату федеральным льготникам
Бурятия получила ещё 20 машин скорой помощи
Бурятия получила ещё 20 машин скорой помощи
Экономика, 31.01.2019
Новый санитарный транспорт обошёлся в 53 миллиона рублей
В Бурятии предложили построить мини-заводы по переработке мусора
В Бурятии предложили построить мини-заводы по переработке мусора
Экономика, 30.01.2019
Хоринцы поделились идеей по первичной переработке мусора

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^