«АкваСиб» вновь проиграл суд о заводе по розливу байкальской воды

Компания «АкваСиб» продолжает настаивать на правомерности строительства завода в посёлке Култук
Как сообщал «Байкал-Daily», компания «АкваСиб», которая пыталась построить завод по производству питьевой бутилированной воды в посёлке Култук на Байкале, продолжает оспаривать позицию прокуратуры и обжаловать постановления судов о запрете строительства.
19 февраля в Кемерово состоялось слушание дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции. На этой стадии обжалования участие в деле принимали представители Генеральной прокуратуры России.
Судебная коллегия признала постановленные по делу судебные акты законными, доводы прокуратуры обоснованными.
Однако ответчик – ООО «АкваСиб» - несмотря на доказанные нарушения по освоению территории, где произрастают редкие растения, обитают перелётные птицы, подлежащие особой охране, продолжает настаивать на правомерности строительства завода по розливу питьевой воды в посёлке Култук и приводит доводы в обоснование своих жалоб.
- Позиция ответчика – это позиция предпринимателя, отстаивающая собственный бизнес, без учёта вопросов потенциального экологического вреда планируемой деятельности. Строительство завода остановлено прокуратурой на основании действующего природоохранного законодательства. И принципиальная поддержка данного решения во всех судебных инстанциях – ответственность прокуроров перед законом и поддержавшей общественностью, - пояснили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство завода вызвало огромный резонанс. Многие жители Бурятии и Иркутской области, звёзды шоу-бизнеса (в и их числе, к примеру, Сергей Зверев) выступали против возведения предприятия из-за экологической составляющей.
В октябре 2019 года в судебном порядке оспорена разрешительная документация на строительство завода, признан недействительным договор аренды земельного участка. Кроме того, должностные лица, допустившие нарушения при исполнении своих обязанностей были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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