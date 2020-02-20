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В Бурятии дольщик проблемного дома отсудил у застройщика 250 тысяч

В Бурятии дольщик проблемного дома отсудил у застройщика 250 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Многоквартирный дом в 140а квартале должны были сдать ещё в 2016 году

14 февраля Баргузинский районный суд удовлетворил исковое заявление жителя Бурятии к застройщику ООО ПСК «Тамир».

Согласно договору участия в долевом строительстве, застройщик должен был ввести многоквартирный дом в 140А квартале Улан-Удэ в эксплуатацию в январе 2016 года. Однако дом в эксплуатацию до сих пор не введён.

В соответствии с федеральным законом, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект не позднее срока, который предусмотрен договором. В случае нарушения срока, застройщик уплачивает неустойку.

- Поэтому, руководствуясь правом альтернативной подсудности, предусмотренным ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель обратился в суд по месту своего жительства с исковым заявлением к застройщику, предъявив требование о взыскании неустойки за нарушение сроков ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию и компенсации причинённого морального вреда, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Управление Роспотребнадзора в суде дало заключение по делу в пользу потребителя.

Суд требования потребителя удовлетворил и взыскал в его пользу с ООО ПСК «Тамир» неустойку за нарушение сроков ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию в размере 250 тысяч рублей, а также компенсацию причинённого морального вреда в размере 4 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщал «Байкал-Daily», этот дом числится в списке девяти проблемных домов дольщиков. В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что все дома будут достроены, «может, не так быстро, как хотелось бы». Для этого в том числе планируют привлечь средства федерального фонда защиты прав дольщиков.
Роспотребнадзор обманутые дольщики компенсация
 
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