Многоквартирный дом в 140а квартале должны были сдать ещё в 2016 году
14 февраля Баргузинский районный суд удовлетворил исковое заявление жителя Бурятии к застройщику ООО ПСК «Тамир».
Согласно договору участия в долевом строительстве, застройщик должен был ввести многоквартирный дом в 140А квартале Улан-Удэ в эксплуатацию в январе 2016 года. Однако дом в эксплуатацию до сих пор не введён.
В соответствии с федеральным законом, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект не позднее срока, который предусмотрен договором. В случае нарушения срока, застройщик уплачивает неустойку.
- Поэтому, руководствуясь правом альтернативной подсудности, предусмотренным ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель обратился в суд по месту своего жительства с исковым заявлением к застройщику, предъявив требование о взыскании неустойки за нарушение сроков ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию и компенсации причинённого морального вреда, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Управление Роспотребнадзора в суде дало заключение по делу в пользу потребителя.
Суд требования потребителя удовлетворил и взыскал в его пользу с ООО ПСК «Тамир» неустойку за нарушение сроков ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию в размере 250 тысяч рублей, а также компенсацию причинённого морального вреда в размере 4 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», этот дом числится в списке девяти проблемных домов дольщиков. В конце января глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что все дома будут достроены, «может, не так быстро, как хотелось бы». Для этого в том числе планируют привлечь средства федерального фонда защиты прав дольщиков.
В Бурятии дольщик проблемного дома отсудил у застройщика 250 тысяч
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 20.02.2020
Многоквартирный дом в 140а квартале должны были сдать ещё в 2016 году
Бизнес, 20.02.2020
Мэрия выкупит земельные участки, которые попали в зону строительства третьего моста через Уду
Жалобу рассмотрит антимонопольная служба
В республике насчитывается порядка 70-ти электрокаров
Сельхозпроизводители смогут получить нужную информацию по телефону
За год в России закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось
Жители посёлка Аэропорт неоднократно жаловались на качество горячей воды
В работе пекарни выявили многочисленные нарушения требований
Компания крупно уронила цену торгов и перестала выходить на связь
Поступили жалобы на торги по продаже имущества должника
Специалисты Роскачества изучили тушёную говядину высшего сорта
Администрация распорядилась немедленно убрать креативное оформление
Бизнесвумен продавала поддельные модные игрушки
Также планируется развивать туры по рекам Бурятии
Продукция не соответствовала требованиям документации