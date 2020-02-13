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Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков

Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Генпрокуратура России подвела итоги работы в этой сфере

Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков, которые озвучила Генпрокуратура России.

- Несмотря на принимаемые меры, продолжают выявляться многочисленные нарушения в работе органов государственной власти в этой сфере в республиках Башкортостан, Бурятия, Тыва, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях и иных субъектах, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В 2019 году прокуроры в России выявили более 51 тысячи нарушений законов в градостроительной сфере. В целях их устранения внесено 9,7 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 10,4 тыс. протестов, в суды направлено 1,5 тыс. заявлений. Следственными органами возбуждено 126 уголовных дел.

Повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве незаконных условий, непредставления застройщиками в уполномоченный орган отчётности. А также публикации неполной и недостоверной информации, несоблюдения порядка строительства домов и сроков передачи построенных объектов.

- К примеру, по представлению прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ из 23 договоров исключены условия, ограничивающие размер неустойки застройщика и обязывающие дольщиков оплачивать содержание и охрану объекта до приёмки в эксплуатацию. По постановлению прокурора должностное лицо организации наказано в административном порядке, - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях дал обещание, что все проблемные дома дольщиков в Улан-Удэ будут достроены.


дольщики Генпрокуратура
 
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