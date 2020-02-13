Генпрокуратура России подвела итоги работы в этой сфере
Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков, которые озвучила Генпрокуратура России.
- Несмотря на принимаемые меры, продолжают выявляться многочисленные нарушения в работе органов государственной власти в этой сфере в республиках Башкортостан, Бурятия, Тыва, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях и иных субъектах, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В 2019 году прокуроры в России выявили более 51 тысячи нарушений законов в градостроительной сфере. В целях их устранения внесено 9,7 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 10,4 тыс. протестов, в суды направлено 1,5 тыс. заявлений. Следственными органами возбуждено 126 уголовных дел.
Повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве незаконных условий, непредставления застройщиками в уполномоченный орган отчётности. А также публикации неполной и недостоверной информации, несоблюдения порядка строительства домов и сроков передачи построенных объектов.
- К примеру, по представлению прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ из 23 договоров исключены условия, ограничивающие размер неустойки застройщика и обязывающие дольщиков оплачивать содержание и охрану объекта до приёмки в эксплуатацию. По постановлению прокурора должностное лицо организации наказано в административном порядке, - отметили в Генпрокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях дал обещание, что все проблемные дома дольщиков в Улан-Удэ будут достроены.
Бурятия вошла в число регионов с частыми нарушениями прав дольщиков
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Генпрокуратура России подвела итоги работы в этой сфере
Горожане могут пожаловаться на некачественную уборку
Владелец товара не смог представить документы, подтверждающие его происхождение
Из магазина изъяли восемь единиц клинкового оружия
Предприятие не исполнило предписание Роспотребнадзора
Желающих охранять цирк за почти 800 тысяч рублей не нашлось
Среди возможных покупателей называют «Интер РАО» или «Газпром энергохолдинг»
Власти города подсчитывают стоимость нового проезда в общественном транспорте
Соответствующее распоряжение подписано правительством страны
Мэр осмотрел альтернативный источник отопления, установленный в частном доме
В магазине хранилось 4 кг куриной грудинки без ветеринарно- сопроводительных документов
Здание общежития и столовой опечатали приставы
Организация не исполнила предписания прокуратуры
Бизнес, 11.02.2020
Туристы пытаются обмануть таможенников, выдавая товар для продажи за вещи личного пользования
Бизнес, 11.02.2020
На учёт поставлены работники, имеющие доступ к таким сведениям