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«Дочка» РЖД продаёт акции ТГК-14 за два миллиарда рублей

«Дочка» РЖД продаёт акции ТГК-14 за два миллиарда рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди возможных покупателей называют «Интер РАО» или «Газпром энергохолдинг»

Дочерняя структура РЖД «Энергопромсбыт» выставила на продажу все принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14. Начальная цена пакета составляет 2,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Российского аукционного дома.

- Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по способу подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены. Начальная цена – 2 313 513 514 рублей, - говорится в сообщении.

Аукцион планируется провести 12 марта на электронной торговой площадке Российского аукционного дома. Приём заявок начался накануне и будет проводиться по 5 марта. Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске пройдёт 10 марта.

Минимальная цена (цена отсечения) составляет 1,239 миллиарда рублей, сумма задатка – 115,676 миллиона рублей. Шаг аукциона на повышение равен 20 миллионам рублей, на понижение – 214,8 миллиона рублей.

В конце января замглавы РЖД Андрей Старков впервые сообщил на брифинге, что РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива, уточняет РИА Новости.

В 2017 году РЖД уже вело переговоры о продаже доли ТГК-14, но не смогло найти покупателей, сообщает «Коммерсантъ».

РЖД не может договориться о цене продажи, поскольку не хочет фиксировать убыток у себя на балансе, приводит «Ъ» мнение Денисп Красновского из Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства. «В этом и есть причина продажи на аукционе со снижаемой ценой. Чиновники из ОАО РЖД смогут объяснить убыток от продажи акций ТГК-14 рыночной конъюнктурой», - говорит эксперт.

По мнению Дениса Красновского, купить актив могут «Интер РАО», обладающее значительными свободными денежными средствами, или «Газпром энергохолдинг». Кроме того, передаёт «Коммерсантъ», активом может заинтересоваться СУЭК, хотя в 2006 году компания продала блокпакет в ТГК-14, отмечает Дмитрий Скрябин, старший аналитик BCS Global Markets
ТГК-14 РЖД
 
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