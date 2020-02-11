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За месяц через Бурятию провезли 19 тонн желатина

За месяц через Бурятию провезли 19 тонн желатина
Бизнес, 
Забраковали 200 кг животноводческой продукции

В пунктах пропуска на государственной границе в Бурятии в МАПП «Кяхта», «Монды», «Наушки» и аэропорту Улан-Удэ сотрудники Россельхознадзора с начала года досмотрели 891 партию продукции.

Проконтролирована перевозка 849 тонн молочной, 1460 тонн мясной продукции, 10 400 тонн кормов, 25 тонн сырья, 287 тонн рыбной продукции, 700 кг мёда, 19 тонн желатина, одной тонны яичного порошка и 24 тонны продукции быстрого приготовления.

Всего за месяц за нарушение ветеринарного законодательства изъято 200 кг животноводческой продукции, ввезённой из Монголии и Китая. В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Продукция изъята и утилизирована, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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