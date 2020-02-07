Сергей Гармаев ушёл после трёх лет работы руководителем Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
Как стало известно «Байкал-Daily», Сергей Гармаев покинул пост генерального директора Улан-Удэнского Приборостроительного производственного объединения.
Сергей Гармаев был назначен на этот пост 7 февраля 2017 года, после увольнения прежнего директора Сергея Соляника. Договор с Гармаев был заключен на трёхлетний срок.
- По завершению данного срока и выполнению генеральным директором всех поставленных задач обе стороны приняли решение не продлевать данный договор на новый срок, - сообщил источник «Байкал-Daily»,
С 10 февраля временным генеральным директором назначен Владимир Лучников, до этого трудившийся первым заместителем.
Сергей Гармаев покинул пост директора Улан-Удэнской «Приборки»
Бизнес, Фото:
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