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Сергей Гармаев покинул пост директора Улан-Удэнской «Приборки»

Сергей Гармаев покинул пост директора Улан-Удэнской «Приборки»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сергей Гармаев ушёл после трёх лет работы руководителем Улан-Удэнского Приборостроительного объединения

Как стало известно «Байкал-Daily», Сергей Гармаев покинул пост генерального директора Улан-Удэнского Приборостроительного производственного объединения.

Сергей Гармаев был назначен на этот пост 7 февраля 2017 года, после увольнения прежнего директора Сергея Соляника. Договор с Гармаев был заключен на трёхлетний срок.

- По завершению данного срока и выполнению генеральным директором всех поставленных задач обе стороны приняли решение не продлевать данный договор на новый срок, - сообщил источник «Байкал-Daily»,

С 10 февраля временным генеральным директором назначен Владимир Лучников, до этого трудившийся первым заместителем.
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