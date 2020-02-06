Интерес к спектаклю Бурятского оперного театра в Москве взвинтил цены у перекупщиков
В Москве перекупщики продают билеты на спектакль Бурятского театра оперы и балета «Талисман», который будет показан 29 февраля в театре «Геликон-опера». Стоимость билетов варьируется от 9 500 до 11 500 рублей.
Заместитель директора театра по развитию Владимир Иринчеев на своей странице в Facebook привёл и другие цифры: «Слышал, что люди покупали билеты и по 15-16 тысяч».
Спектакль Бурятского театра оперы и балета «Талисман» был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх номинациях («Лучший балетный спектакль», «Работа балетмейстера», «Балет-современный танец/Женская роль») и будет показан в Москве в рамках фестиваля премии.
- Поступившие в продажу билеты на единственную в мире постановку восстановленного классического балета были раскуплены за два дня в январе. Этим интересом московской публики и объясняется активность спекулянтов, несмотря на действующий закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Балетная труппа и оркестр театра готовятся представить спектакль и на родной сцене: 12 февраля и 11 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера балета «Талисман» на индийскую тему состоялась в Улан-Удэ весной 2019 года. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке.
В Москве перекупщики продают билеты на бурятский балет за 15 тысяч
Бизнес, Фото:
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