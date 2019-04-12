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«Это грандиозный проект»: В Бурятском театре оперы и балета показали «Талисман»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Над большим спектаклем работали 1,5 года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В Бурятском театре оперы и балета накануне вечером состоялся пресс-показ большого проекта – новой постановки «Талисман» о любви божественных сил и простых людей. Премьера состоится 12 и 13 апреля. Работу над спектаклем «Талисман», да и сам балет можно считать уникальными. Ведь в последний раз на сцене он ставился сто лет назад.

- Сюжет на индийскую тему, о любви, написанный прекрасным композитором Рикардо Дриго, был поставлен Мариусом Петипа в 1889 году. И на сцене после столетнего перерыва показывается в Улан-Удэ впервые. У нас премьера, получается, вековая, мировая, - рассказывает Александр Мишутин, хореограф-постановщик балета «Талисман».

В театре скрупулёзно восстанавливали постановку, над которой работал в 19 веке сам Мариус Петипа, по оставшейся информации, записям. И, естественно, добавляли своё – авторское, современное.

- Отталкиваемся от хореографии Мариуса Петипа, от его хореографических рисунков, которые были записаны в своё время. Это был Степанов, он записывал хореографические рисунки языком нотным, и вот по ним остались какие-то, конечно - скудные фрагменты. Вот, мы ориентировались по этим рисункам, сюжетным линиям – на то, что ставил Марис Иванович. Естественно, хореография была добавлена мной, но я старался придерживаться канонов 19 века, - подробно разъясняет хореограф-постановщик.

Команда театра проделала большую работу – над партитурой, костюмами, декорациями, танцами. Это все заняло где-то 1,5 года. Это грандиозный проект, подчёркивают в учреждении культуры.

- Это одна из первых работ Рикардо Дриго для балета, которая всколыхнула общественность. На тот момент она являлась одной из лучших музыкальных произведений своего времени. Когда Рикардо Дриго написал это произведение, Мариус Иванович воскликнул – «Да у нас оркестр должен быть на сцене, а труппа танцевать в оркестровой яме». Рикардо Дриго здесь проявил себя как незаурядный композитор, - заключил Александр Мишутин.

С большим трепетом относятся к постановке и сами артисты – главные действующие лица постановки. Во время пресс-показа артист первого состава Михаил Овчаров, который будет выступать сегодня, 12 апреля, находился в зрительном зале и внимательно отсматривал материал. В перерывах он бурно обсуждал с хореографом-постановщиком рабочие моменты.

- У нас два состава, и сегодня играет второй состав. Завтра в первом составе буду танцевать Бога ветра – образ довольно-таки сложный, интересный, харизматичный. Сложность – в сольных вариациях, где постоянно нужно максимально использовать технику, максимально прилагать к этому усилия, соответственно - тренировок в зале очень много нужно проводить, - отметил Михаил Овчаров, солист театра оперы и балета.

Предварительный показ для СМИ удался: зрители остались довольны:

«Шикарные костюмы, декорации, огромное количество артистов задействовано на сцене. Масштаб и дух спектакля впечатляют. Плюс ко всему, у этого балета есть ещё интересная история, и захотелось, как можно больше прочитать про этот период в истории российского театра. Спасибо родному театру за эмоции»

«Время было потрачено не зря. Я попала в мир таинственной древней Индии, которую артистам удалось передать. Декорации и костюмы персонажей погрузили в особую атмосферу. Были моменты, когда я и все зрители затаивали дыхание от сложности поддержек артистов балета».

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