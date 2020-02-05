Также у неё конфискуют самогон
Бичурский районный суд Бурятии рассмотрел административное дело в отношении пенсионерки-самогонщицы.
Пожилой женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, с конфискацией изъятой созданного самогона.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года минздрав Бурятии сообщил об уменьшении объёмов потребления алкоголя в республике.
В Бурятии самогонщице выписали штраф в 15 тысяч
Бизнес, Фото:
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