Жители Бурятии стали меньше пить

В Бурятии снизилось и потребление спиртного, и смертность от алкоголя
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние годы Бурятия не раз называлась в числе лидеров по потреблению алкоголя. К примеру, в 2017 году в Национальном рейтинге трезвости регионов самыми пьющими оказались Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ, Пермский край, Магаданская, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области.
Общественники Бурятии давно бьют тревогу по поводу алкоголизации населения. Несколько лет назад председатель РОО «Трезвая Бурятия» Сергей Красиков говорил так: «В 2005 году в целом по России было 15 литров абсолютного алкоголя на душу населения, у нас было 21,5. Сейчас уже порядка 25-27 литров – это на каждого человека, включая стариков и новорождённых. Показатель восемь литров на человека уже говорит о необратимости процесса. Мы уже перешли все барьеры, какие только можно было. Если грубо говорить, среди пьющих людей каждый четвёртый имеет зависимость».
Сегодня минздрав Бурятии сообщил об уменьшении объёмов потребления алкоголя в 2018 году. «Зафиксировано уменьшение объёма потребления абсолютного алкоголя на душу населения (из расчета 100%-ного этилового спирта): с 6,17 литров в 1993 г. до 3,9 литров в 2018 году. Средний показатель за данный период составил 7,11±0,07л., что в 1,54 раза ниже, чем аналогичный среднероссийский показатель, который составил 9,84±0,10л. Необходимо отметить, что данные показатели рассчитываются с учетом всего населения, в том числе дети до 15 лет», - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
- Потребление алкогольной продукции с учётом пива и напитков на его основе на душу населения в среднем по республике за 1 квартал 2019 года составило 0,98 л., что ниже аналогичного показателя 2017г. на 0,16 л. или 13,5%, - уточнил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Бурятии Андрей Михеев.
Впрочем, специалист добавил: «Необходимо отметить, что официальные данные полностью не отражают уровень реального потребления, так как остаётся значительной доля нелегального алкоголя в производстве и потреблении спиртных напитков».
В том числе на статистику мог повлиять рост популярность самогона – аппараты сейчас продаются промышленного изготовления. Также не учитывается то, что маргинальное население переходит на аптечные настойки.
- В республике за 2018 год отмечается снижение смертности от отравления алкоголем и его суррогатами на 26,2%. Также отмечается снижение смертности от алкоголь ассоциированных заболеваний, например, алкогольной болезни печени на 12,9%. Смертность от алкогольной кардиомиопатии по сравнению с 2017 г. и 2018 г. остается примерно на одном уровне и ниже на 24,4 % по сравнению с 2016 года, - уточняют в минздраве Бурятии.
Жители Бурятии стали меньше пить
Общество, Фото:
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