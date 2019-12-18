Опытные и известные предприниматели поделятся своими знаниями со слушателями
20 декабря в центре «Мой бизнес» в Улан-Удэ пройдут личные консультации «из первых уст» от успешных бизнесменов Бурятии.
Проект «День самоуправления» приурочен ко дню рождения центра «Мой бизнес». Опытные предприниматели расскажут о тонкостях ведения бизнеса, а слушатели получат ценные советы из первых уст и заряд мотивации.
Перед начинающими бизнесменами выступят: генеральный директор компании «Вегос-М» Валентина Урбаева, генеральный директор кондитерского цеха «Берёзка» Алёна Хон, генеральный директор компании «Снежный барс» Виталий Раднаев, генеральный директор Торгового дома «Барис» Вячеслав Аюшиев, основатель кафе-кондитерской «Rittel» Ритта Котлыкова, руководитель производственной компании «Илалта» Олег Нунай, основатель сети общественного питания «Макбургерс» Ирина Арефьева.
У каждого бизнес-консультанта своё время приёма.
Чтобы попасть на консультацию необходимо обязательно пройти регистрацию на сайте http://bit.ly/20_dec
Количество консультаций ограничено.
Успешные бурятские бизнесмены дадут личные консультации
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