Успешные бурятские бизнесмены дадут личные консультации

Раньше каменчанам приходилось ездить в кино или в Селенгинск, или в Улан-Удэ

У предпринимательства нет «подходящего» возраста. Для старта нужны лишь идея, вера в себя и поддержка наставников. Можно ли начинать своё дело, когда тебе 50+? Легко ли составить конкуренцию молодёжи? Наталия Балтуева, руководитель студии развития речи «Говори легко!» — откровенно о собственном бизнесе, о поколении «зумеров», о покорении «неизведанного» и о преодолении себя