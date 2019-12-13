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Улан-удэнская ледовая арена IceМетр стала одной из лучших в стране

Улан-удэнская ледовая арена IceМетр стала одной из лучших в стране
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Это пример для других регионов», - отметили эксперты конкурса

В Москве завершилась национальная независимая премия в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами «BISPO AWARDS 2019».

В номинации «Лучший спортивный проект в рамках взаимодействия государства и бизнеса» приняла участие первая крытая ледовая арена в Бурятии IceМетр, на базе которой в конце ноября открылся первый в Бурятии инновационный хоккейный центр.

Для создания центра было выделено 25 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Спорт- норма жизни».

Среди 246 заявок IceМетр с небольшим отрывом уступил ПАО «ГМК «Норильский никель» с проектом «Вклад в подготовку и проведение зимней Универсиады 2019». Конкурс проходил в два этапа. Проекты оценивало жюри в составе 50 человек по 30 номинациям, сообщили в оргкомитете. Изначально подавалось 246 заявок на получение премии, однако финалистами Национальной независимой Премии BISPO AWARDS 2019 стали 82 проекта.

10 декабря в офисе компании PricewaterhouseCoopers состоялась очная защиты проектов. На защите эксперты отметили ледовую арену IceМетр: «Это пример для других регионов в комплексном подходе к развитию вида спорта». Также руководство Ice Метр пригласили для участия во всероссийском форуме «Спорт как бизнес» для тиражирования опыта создания и развития ледовой арены.

Изюминкой проекта стало создание целой экосистемы развития спортивной индустрии вокруг ледовой арены и создание на её базе инновационного центра развития хоккея.

«Участие в премии позволило нам посмотреть на себя со стороны, оценить свои силы и сформировать план для развития», - отметила руководитель ледовой арены IceМетр Татьяна Жуйкова.


ледовая арена
 
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