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Центр «Арун» в Улан-Удэ попал в 100 самых уродливых зданий

Центр «Арун» в Улан-Удэ попал в 100 самых уродливых зданий
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Блогер Илья Варламов не понял, кто мог придумать такие «формы» культурно-делового центра

Культурно-деловой центр «Арун» в центре Улан-Удэ попал в рейтинг 100 самых уродливых зданий России по версии знаменитого блогера-урбаниста Ильи Варламова. КДЦ «Арун», спроектированный бурятским архитектором Геннадием Хунхеновым, занял 60 место.

- Я приготовил для вас нечто ужасное – сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России. Вы сейчас присутствуете на параде архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города, - сказал Илья Варламов в начале влога на YouTube.

Блогер отметил, что дурной вкус существует, несмотря на разные высказывания из разряда «на вкус и цвет товарища нет».

- Существует плохая музыка, литература, плохая живопись и существует плохая архитектура. Архитектура тоже искусство! В архитектуре последствия дурного вкуса куда губительнее, чем в других видах искусства. Потому что она, во-первых, очень долговечна, во-вторых, от плохой архитектуры не так просто отгородиться, как от плохой музыки, - объяснил Варламов.

Он также добавил, что люди, размещающие сегодня заказы на архитектуру, заработали свои деньги в 90-е.

- Откуда они пришли, где получали образование, насколько хорошо разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы - на улицах российских городов, - подчеркнул он.

Во время «разбора» улан-удэнского здания Илья Варламов не мог перестать смеяться. Он не стал подробно объяснять причину включения «Аруна» в список, а просто сказал, что хотел бы сделать рейтинг, в котором рядом со зданиями были бы прикреплены фотографии их архитекторов.

- Потому что, если честно, я не понимаю, кто это придумал, кто придумал все эти формы, - заключил блогер.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Илья Варламов приезжал на Байкал, он предложил снести посёлок Листвянка и дать «отдохнуть» озеру лет 50. Байкал шокировал блогера мусором, рекламой и самостроем.
архитектура рейтинг
 
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