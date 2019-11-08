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Илья Варламов предложил снести посёлок на Байкале

Илья Варламов предложил снести посёлок на Байкале
Общество, 
Байкал шокировал популярного блогера-урбаниста мусором, рекламой и самостроем

Блогер-урбанист Илья Варламов снял интересное видео про Байкал. Он побывал в посёлке Листвянка в Иркутской области. Эту местность он назвал «Воротами на Байкал».

- Для русского человека озеро Байкал, в какой-то степени, это святое озеро. Это наше всё, это наш Байкал, - с этих слов начинается выпуск блогера о Байкале.

Илья приехал на Байкал сразу после путешествия по Норвегии. Он признался, что ждал на озере его ждёт «нечто прекрасное», но приехав, остался в шоке от увиденного.

- Я был готов, как Сергей Зверев, взять плакат и пойти на Красную площадь с требованием обнести Листвянку забором, выселить оттуда всех людей, и требовать признать это районом экологического бедствия, - эмоционально высказался Варламов.

Для начала он показал фотографии Листвянки в советские времена. По словам Варламова, это был обычный посёлок со своей атмосферой, от которой на сегодня ничего не осталось.

Блогер побывал в зоопарке, расположенном недалеко от берега Байкала. Там он увидел собак, медведя, лисицу и других диких животных. Всё происходящее он назвал «живодёрней».

- Издеваются над животными! – высказался Илья.

Только заехав в Листвянку, блогер обратил внимание на множество различных построек, расположенных вдоль берега, а также на кучу объявлений о сдаче жилья.

- Мы часто любим говорить, что у нас какая-то особенная природа. Когда спрашиваешь: «Что хорошего в Иркутске?», тебе отвечают: «Конечно, же у нас природа, у нас Байкал». Так вот, ребята, природа хорошая у вас там, где Иркутска нет. Где нет людей, где не успели всё загадить, - эмоционально резюмировал Варламов.

Проехав по посёлку, он возмутился, что в нём много мусора, кафе, надписей на скалах, недостроенных конструкций для хранения лодок, расположенных прямо на берегу.

- Хотелось бы, конечно, совершенно другого уровня культуры. Потому что, когда ты путешествуешь по Новой Зеландии, по Норвегии, по Финляндии, Исландии, Америке, где есть природные достопримечательности, ты видишь, насколько люди деликатно относятся к природе, насколько там порядок, всё благоустроено, красиво. А потом приезжаешь на Байкал, на «наше всё», и видишь самострой, какие-то ржавые гаражи, мусор… - сказал Илья.

«Всё развалено. Ни дорожек, ничего нету. С каждого метра выкачивают бабло и вообще всё равно, как это выглядит», - сокрушительно возмущался блогер.

Варламов сказал, что из Листвянки мог бы получиться уникальный курорт, за который не было бы стыдно. Он предложил «сносить весь посёлок, переселись всех людей, снести всё, обнести забором, чтобы ни один человек сюда не заходил».

- Ну, вы же понимаете, что история с Байкалом, она не уникальна. Примерно по всей России, если мы говорим про какие-то природные достопримечательности, то везде, где появляется человек, он сразу всё уничтожает, - сказал урбанист.

Он признался, что в посёлке ему неприятно находиться из-за многочисленных домиков, ларьков, мусора, рекламы и многого другого. Он задался вопросом: «Ради этого мы выгоняли китайцев всей страной?».

Как сообщал «Байкал-Daily», многие россияне были против строительства завода по розливу бутилированной воды на экспорт в Китай. Строительство завода вызвало огромный резонанс. Многие жители Бурятии и Иркутской области, звёзды шоу-бизнеса выступили против возведения предприятия. В итоге суд признал недействительным договор аренды земельного участка. Строительство завода было приостановлено.

- Посмотрите, что сейчас на Байкале происходит. Как полностью уничтожили посёлок, которому почти 300 лет, как не оставили вообще ничего: вы не найдёте там ни одного более-менее сохранившегося исторического дома. Всё, что можно было уничтожить, уничтожили, застроили, перестроили, - негодующе говорил Илья Варламов.

В заключение он сказал: «То, что происходит в Листвянке, это «изнасилование» места». И вновь предложил выселить оттуда людей и дать «отдохнуть» Байкалу лет 50.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Илья Варламов внёс Байкал в список самых красивых мест в России, где он был.
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