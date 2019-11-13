Через Бурятию в одну сторону шлют лошадей, в другую – конские кишки

Монголия получает спортивных лошадей, а экспортирует конские кишки



Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии представили статистику об экспорте, импорте и транзите в приграничных пунктах пропусков в республике: ЖДПП «Наушки», ДАПП «Кяхта», ВПП «Мухино».



В октябре текущего года через Бурятию четыре зарубежные страны экспортировали 50 партий своей продукции общим весом 966,3 тонны: 650,8 тонны мяса, 53,9 тонны рыбной продукции, 48,9 тонны сырья, 212,7 тонны продукции быстрого приготовления.



Так, за этот период Польша отправила в Монголию 6 спортивных лошадей. В соседнюю страну Германия экспортировала 212,7 тонны продуктов питания, Латвия – 53,9 тонны рыбных консервов.



Монголия, в свою очередь, через станции Бурятии отправила 446,8 тонны баранины в Иран, 204 тонны субпродуктов и 19,5 тонны конских кишок во Вьетнам и 9,5 кишок мелкого рогатого скота в Австрию и их же 19,9 тонны в Италию.

