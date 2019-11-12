Три вагона находятся уже в соседнем регионе
В Улан-Удэ едут последние 12 «Львят» - низкопольных трамваев, закупленных в этом году.
Три «Львёнка» сейчас в Иркутской области, три – в Омске, три – в Курганской области, два вагона – во Владимире, и два последних вагона сегодня выехали из Санкт-Петербурга, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Сейчас на линии работает три трамвая «Львёнка». Как сообщал «Байкал-Daily», на новые трамваи было выделено более 498 млн рублей в рамках единой дальневосточной субсидии. Всего в Бурятии будет 15 новых трамваев.
До прихода «Львят» в трамвайном парке Улан-Удэ на балансе было 58 трамваев, из них ежедневно на линию выходят 40 вагонов. Износ до пополнения парка в 2019 году превышал 90 процентов.
«Львёнок» оснащён широкими дверными проёмами, в вагоне работают система климат-контроля, информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Трамвай оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Низкопольный трамвай адаптирован для маломобильных групп населения.
Впрочем, не всем пассажиром «Львёнок» пришёлся по душе. В час пик в проходе довольно тесно, а пожилым людям и пассажирам с проблемами со здоровьем довольно сложно забираться на сидения на возвышении.
В Улан-Удэ едут 12 «Львят»
Бизнес, Фото:
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