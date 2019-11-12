В Улан-Удэ едут 12 «Львят»

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МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall Бизнес, Запуск онлайн-площадки МегаФона на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ритейлеры всего мира