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В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка

В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена

В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, на площадке которого ребёнок сломал позвоночник.

- По версии следствия, в конце июля на одном из полигонов в Ангарске проводилась групповая игра по пейнтболу, в ходе которой 10-летний мальчик провалился в открытый бетонный колодец глубиной 1-1,5 метра, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ребёнок получил тяжкий вред здоровью - компрессионный перелом позвоночника.

На предприниматели было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд в порядке ст.446.2 УПК РФ (судебный штраф), - сообщили в региональном Следкоме.
штраф
 
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