Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена
В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, на площадке которого ребёнок сломал позвоночник.
- По версии следствия, в конце июля на одном из полигонов в Ангарске проводилась групповая игра по пейнтболу, в ходе которой 10-летний мальчик провалился в открытый бетонный колодец глубиной 1-1,5 метра, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ребёнок получил тяжкий вред здоровью - компрессионный перелом позвоночника.
На предприниматели было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд в порядке ст.446.2 УПК РФ (судебный штраф), - сообщили в региональном Следкоме.
В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена
Бывшие жильцы дома, расположенного на месте будущего строительства, спорят в суде
Нарушения выявила прокуратура
На производстве трудились 17 иностранцев
Осуждённые смогут работать на новой работе
Разрешительные документы уже получены
На предприятии не были установлены сроки выплаты заработной платы
Юридическое лицо оштрафовали
С предприятия взыскали ещё полмиллиона исполнительского взноса
Россельхознадзор озвучил некоторые итоги за октябрь
Деньги на строительство выделены из федерального бюджета
Сергей Домшоев пробудет под домашним арестом до 5 декабря
Банковское финансирование часто является важным условием для успешного развития бизнеса, а если существует комплексное взаимодействие с кредитной организацией, то возможностей перед предпринимателями открывается ещё больше. Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова подчёркивает: в сегодняшней реальности банк становится не только финансовым партнёром, но и консультантом в сопровождении бизнеса на всём его жизненном пути
Объявление о запрете продаж детям висело в популярном сетевом магазине Северобайкальска
Возбуждены административные дела