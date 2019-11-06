В Ангарске бизнесмена оштрафуют за сломанный позвоночник ребёнка

Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена



В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, на площадке которого ребёнок сломал позвоночник.



- По версии следствия, в конце июля на одном из полигонов в Ангарске проводилась групповая игра по пейнтболу, в ходе которой 10-летний мальчик провалился в открытый бетонный колодец глубиной 1-1,5 метра, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Ребёнок получил тяжкий вред здоровью - компрессионный перелом позвоночника.



На предприниматели было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



- В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд в порядке ст.446.2 УПК РФ (судебный штраф), - сообщили в региональном Следкоме.

