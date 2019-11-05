С предприятия взыскали ещё полмиллиона исполнительского взноса
В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с акционерного общества «Теплоэнерго» крупную сумму налоговой задолженности.
Предприятие, обеспечивающее тепловой энергией жителей и организации Северобайкальска, недоплатили в бюджет налоги на общую сумму свыше 12 млн. 445 тыс. рублей.
Судебные приставы наложили арест на расчётные счета компании. Благодаря принятым мерам налоговая задолженность была взыскана в установленные законом сроки.
Кроме этого, за несвоевременное исполнение исполнительного документа с энергетиков взыскана сумма исполнительского сбора в размере 508 тысяч рублей.
На сегодняшний день денежные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
На севере Бурятии теплоэнергетики накопили долги почти на 12,5 миллионов
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