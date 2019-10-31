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Замминистра строительства Бурятии продлили арест

Замминистра строительства Бурятии продлили арест
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В СИЗО Сергей Рыбальченко пробудет ещё не меньше месяца

Заместителю министра строительства Бурятии Сергею Рыбальченко ещё на месяц продлили арест. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Советского районного суда. Заседание по этому поводу состоялось сегодня.

- Постановлением Советского районного суда от 31 октября обвиняемому Рыбальченко Сергею Николаевичу продлён срок содержания под стражей на 1 месяц, то есть до 5 декабря, - прокомментировали «Байкал-Daily» в Советском районном суде.

Как сообщал «Байкал-Daily», Рыбальченко задержали в декабре 2018 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, должностные лица минстроя подписали акты приёма домов в селе Сотниково Иволгинского района, построенных по госконтракту для детей-сирот.

По факту, в квартирах оказалось невозможно жить из-за нарушений, допущенных при строительстве. В стенах пошли трещины, полы и входные двери начали гнить, плесень, плесень, сильный холод и другие нарушения проявились уже почти сразу после заселения. Сироты, получившие ключи от фактически аварийного жилья, бросили уже половину таких квартир в Сотниково.

Также был задержан руководитель строительной фирмы, которая возводила, Сергей Домшоев. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель обвиняется в хищении более 195 млн рублей. Он находится под домашним арестом. Этим летом суд признал Сергея Домшоева банкротом.
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