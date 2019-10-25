В Бурятии изъяли 19 партий некачественной «кондитерки»

У кондитерских изделий истёк сроков годности, также она не соответствовала требованиям нормативной документации



За 9 месяцев этого года управление Роспотребнадзора по Бурятии исследовало 279 проб хлебобулочной продукции, 381 пробу кондитерской продукции по показателям качества и безопасности.



В сравнении с 2018 годом количество исследованных проб увеличилось на 42,7%.



- По результатам исследований хлебобулочной продукции доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям, составила 4,3 %. По результатам исследований кондитерских изделий доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5 %, по физико-химическим показателям – 0,7 %, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



В последние три года превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды, микотоксины) не обнаружено.



Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в хлебобулочных и кондитерских изделиях не превышала гигиенические нормативы.



Наличие генетически модифицированных организмов не установлено.





Из оборота изъято 19 партий некачественных кондитерских изделий по причине истечения сроков годности, не соответствия требованиям нормативной документации.



- На предприятиях по производству кондитерских изделий выявлялись нарушения технических регламентов в части отсутствия на упаковке маркировки единым знаком обращения продукции, несоблюдения условий хранения продовольственного сырья, требований к правилам личной гигиены персонала; на предприятиях торговли - в части несоблюдения условий хранения хлеба, отсутствия контроля за температурно-влажностным режимом хранения, - отметили в управлении.



По нарушениям виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, а также в виде предупреждений.







