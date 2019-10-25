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В Бурятии изъяли 19 партий некачественной «кондитерки»

В Бурятии изъяли 19 партий некачественной «кондитерки»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
У кондитерских изделий истёк сроков годности, также она не соответствовала требованиям нормативной документации

За 9 месяцев этого года управление Роспотребнадзора по Бурятии исследовало 279 проб хлебобулочной продукции, 381 пробу кондитерской продукции по показателям качества и безопасности.

В сравнении с 2018 годом количество исследованных проб увеличилось на 42,7%.

- По результатам исследований хлебобулочной продукции доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям, составила 4,3 %. По результатам исследований кондитерских изделий доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 5 %, по физико-химическим показателям – 0,7 %, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В последние три года превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды, микотоксины) не обнаружено.

Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в хлебобулочных и кондитерских изделиях не превышала гигиенические нормативы.

Наличие генетически модифицированных организмов не установлено.


Из оборота изъято 19 партий некачественных кондитерских изделий по причине истечения сроков годности, не соответствия требованиям нормативной документации.

- На предприятиях по производству кондитерских изделий выявлялись нарушения технических регламентов в части отсутствия на упаковке маркировки единым знаком обращения продукции, несоблюдения условий хранения продовольственного сырья, требований к правилам личной гигиены персонала; на предприятиях торговли - в части несоблюдения условий хранения хлеба, отсутствия контроля за температурно-влажностным режимом хранения, - отметили в управлении.

По нарушениям виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, а также в виде предупреждений.



Роспотребнадзор кондитерские изделия
 
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