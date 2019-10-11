В Иркутской области бизнесмены обманули поставщиков на 1,5 миллиона

Подозреваемые не расплатились за поставку алкоголя
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как установили сотрудники полиции, подозреваемые, будучи учредителями одной из организаций Иркутска заключили договор на поставку различной алкогольной продукции с фирмой, расположенной в городе Железногорск.
Расплатиться за товар они должны были через 45 дней, однако заранее зная, что не исполнят договорные обязательства, не выполнили условия поставки. Тем самым они похитили около полутора миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемые продали алкоголь по фиктивным документам в различные магазины Иркутска.
В ходе следствия фигуранты были задержаны. Ими оказались два местных жителя в возрасте 35 и 37 лет.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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Бизнес, Фото:
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